Krušnej seběh. WITTE Bike Team nachystal na tuto sobotu 19. června krosový závod Krušnej seběh. Vše odstartuje v 9.30 prezentací, která bude tradičně v Nových Hamrech na parkovišti pod Velkou sjezdovkou, kde bude i cíl závodu. Poté bude následovat v 10.27 společný odjezd vlakem do Perninku, kde bude závod v 11.03 odstartován. Běžci budou zdolávat podle svého výběru trasu FullHD o délce 17,5 km či HD o délce 10 km.

Sokolovský BMW Group 1/4maraton. Po roční odmlce se opět běžci napříč Karlovarským krajem vydají do Sokolova, když na pořadu tam bude v sobotu 19. června 6. ročník Sokolovského BMW Group 1/4maratonu. Start závodu je nachystán na 17 hodin na náměstí Budovatelů. Přihlásit se zájemci mohou i v den konání akce.

NOHEJBAL

Domácí utkání. Nohejbalisté karlovarského Liaporu se podruhé v novém ročníku extraligové soutěže představí v domácím prostředí, tedy v areálu v Doubí, kde v sobotu 19. června budou hostit od 14 hodin Čelákovice.

TRIAL

Mezinárodní mistrovství České republiky v trialu 2021. O víkendu bude zahájen nový ročník trialové sezony, když se o to postará v sobotu 19. a neděli 20. června závod Březovské šlapačky, který pořádá v areálu na Výsluní Trial Team Březová. V sobotu budou zahájeny závody v 11 hodin, v neděli pak je start naplánován na10 hodin.

FOTBAL

Slavia přivítá Petřín. Fotbalisty třetiligové Slavie čeká závěrečné vystoupení před nástupem na dovolenou. Na dvorském stadionu budou hostit od 10.30 hodin výběr Petřína.

Covid Cup 2021. Druhým kolem bude pokračovat turnaj OFS Karlovy Vary.

Covid Cup, 2. kolo, skupina A: Merklín – Ostrov B (SO, 17.00); skupina B: Dalovice – Chyše (SO, 17.00, hřiště Loko Karlovy Vary), Dvory – Žlutice (SO, 17.00); skupina C: Pernink – Vojkovice (SO, 14.00), Jáchymov – Abertamy (NE, 15.00), skupina D: Božičany – Bečov (SO, 10.30), Děpoltovice – Kolová (NE, 15.00), skupina E: Štědrá – Slavia Junior (NE, 14.00), Otročín – Stanovice (NE, 14.00).