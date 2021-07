TRIATLON

21. ročník Nejdeckého triatlonu bude k vidění zítra v Nejdku. Prezentace závodníků proběhne od 10.30 do 11.00 na zahrádce u Lvů, poté následuje přejezd na kole na Lesík. Start závodu bude v pravé poledne, tedy ve 12.00 hodin, triatlonisty čekají objemy 0,4 km plavání, 23 km MTB cyklistiky a 1,6 km běhu.

FOTBAL

Divizní derby. Březovská Olympie se v rámci přípravy střetne zítra od 10.00 hodin v souboji dvou divizních celků s chebskou Hvězdou.

První přípravný duel. Třetiligový sokolovský Baník bude hostit zítra od 11.00 hodin na svém stadionu třetiligovou rezervu Teplic.

Billi Cup. První ročník turnaje v malé kopané je nachystán na zítra v areálu TJ Sokol Teplá, kde pod taktovkou pořadatele Jana Bílka bude usilovat od 9.00 hodin o vítěznou trofej dvanáct týmů.

IV. ročník žandovského turnaje v malé kopané, který pořádá zítra TJ Sokol Dolní Žandov, bude zahájen za účasti osmnácti týmů v 8.30 hodin.

KONĚ

Pohár Karlovarského kraje + NP pony a mládeže na velkých koních a hobby soutěže pořádá po dva víkendové dny ve svém areálu Jezdecký klub Stará Role. Zítra i v neděli bude zahájen pohár vždy v 9.30 hodin.

VE SVÁTEK ZA SPORTEM

Deset krušných mil. V pondělí 5. července je nachystán v areálu pod Úhoští 16 100 metrů dlouhý závod, který povede výhradně v terénu a pořádá ho Běžecký klub F – C Kadaň. Prezentace závodníků je v 7.30 hodin, start závodu pak v 8.30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na závod buď na místě či na webové stránce https://sokotime.cz/zavod-210705.

Modrý Werth. Sport Josefov v čele s Václavem Mikešem přichystal na úterý 6. července 4. ročník přespolního běhu v Luhu nad Svatavou. Závodníci si budou moci vybrat ze dvou tras, a to 9,6 km a 5,1 km. Vše zahájí registrace na návsi v Luhu nad Svatavou v 10.00 hodin, poté budou probíhat starty jednotlivých závodů, a to od 10.50 do 11.00 hodin, dětské běhy pak přijdou na pořad v 11.20 hodin. Zájemci se mohou přihlásit buď na místě nebo na webu https://sokotime.cz/zavod-210706/.