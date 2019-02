Karlovy Vary – O tom, že dírkovaný míček je hodně ošemetný, se na vlastní kůži přesvědčili i hráči FB Hurrican Karlovy Vary.

V hale míčových sportů totiž tvrdili ve 23. kole 1. ligy ve florbale v derby s litvínovskými Bivoji roli favorita, ale prognózy vzaly v první třetině rychle zasvé. Po jedenácti minutách totiž Varáci překvapivě prohrávali 0:3.

„Měli jsme doslova tragický vstup do zápasu. Nás to donutilo stáhnout hru na dvě lajny již v první třetině,“ hodně se zlobil karlovarský trenér Petr Pánek.

A nebylo divu. Karlovarským florbalistům se vůbec nedařilo, ale poté zavelel k obratu nejlepší kanonýr soutěže Michal Klápa a ve 43. minutě díky hattricku Klápy šly Karlovy Vary poprvé v duelu do vedení. „Efekt to mělo na výbornou obranu soupeře včetně brankáře až ve druhé třetině, kdy jsme místy drtivým tlakem zápas otočili,“ narážel Pánek na druhou dvacetiminutovku, během které jeho tým vstřelil tři branky, a otočil tak ukazatel skóre ve svůj prospěch. Ve třetím dějství už to byla spanilá jízda karlovarských florbalistů, když svou převahu vyjádřili brankově, šestkrát, čímž dosáhli na vítězství 10:5.

„Ve třetí třetině už jsme si zápas pohlídali a postupně opět zapojili všechny hráče z lavičky,“ dodal k povinnému vítězství svého týmu karlovarský kouč.

Pěti góly režíroval výhru Karlovaráků ostrostřelec Michal Klápa, kterému zdárně sekundoval s pěti úspěšnými asistencemi Michal Strachota. Hurricani si tak udrželi v tabulce třetí příčku s jednobodovým náskokem před čtvrtým Chomutovem a tříbodovým před pátým Ústím nad Labem.

FB Hurrican Karlovy Vary – SK Bivoj Litvínov 10:5 (1:3, 3:0, 6:2)

Branky: 11. , 38., 40. 47. a 58. Michal Klápa, 29.a 42. Michal Strachota, 45. Jiří Mutínský, 47. Michal Chudina, 55. Jaroslav Jaroš – 3. Štěpán Cvekl, 6. a 11. Daniel Hulič, 57. a 60. Ondřej Tichý. Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 156.