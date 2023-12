Karlovy Vary hostily uplynulý týden velkolepý turnaj bojových sportů pod názvem Fight Night West 6, který má již z minulosti svoji historii a patří tak k významným akcím v krásném prostředí lázeňského města. Turnaj se uskutečnil v prostředí Grandhotelu Ambassador Národní dům Karlovy Vary, který již v minulosti lákal stovky nadšenců, kteří chodili do kultovního sálu na velkolepé turnaje v boxu.

Ambassador hostil galavečer bojových sportů Fight Night West 6. | Foto: Anton Filonenko

Ambassador hostil galavečer bojových sportů Fight Night West 6.Zdroj: Anton FilonenkoVáclav „badsivak“ Sivák

Vašek Sivák je významným bojovníkem v Česku i zahraničí. Narodil se v Ostravě a vyrostl ve vyloučené romské lokalitě ve Vítkovicích. Ke sportu ho přivedl jeho otec, který sám cvičil thajský box. Od čtyř let trénoval sám. Začal se věnovat karate v 6 letech, ale brzy přešel na thajský box. V 16 letech se připojil k Hamr Gymu v Ostravě, kde se dodnes připravuje pod vedením trenéra Viktora Petrlíka. Vašek je mezi amatéry světovou jedničkou v kickboxu a v roce 2019 se stal prvním Čechem, který v pouhých 22 letech vybojoval mistrovský titul organizace WAKO. V roce 2021 se stal profesionálním šampionem, čímž se zařadil mezi elitní bojovníky K-1.

Je skvělé, že tradice pokračuje v pojetí dnešních moderních bojových umění jako jsou právě zápasy MMA. Novinkou na turnaji byl box bez rukavic (Valhalla Fighting). Organizace a pořádání celého turnaje se chopil známý bývalý skvělý zápasník a aktuálně trenér fighterů z Elite Gym And Fitness v Chodově u Karlových Varů Michal Madej.

Turnaj měl na pořadu dvanáct zápasů a už od prvního boje byla v sále neskutečná bojová dechberoucí atmosféra, která ocenila po celý večer každý z uskutečněných zápasů, kde se ani jeden z bojovníků nemusí stydět za svůj výkon, ba naopak, vše se vedlo na velice profesionální úrovni a každý z fanoušků si tak z večera odnesl skvělý zážitek.

Celá akce si určitě zaslouží pokračování i v dalších letech a proslýchá se, že nás v budoucnu čeká něco velkolepého. Co konkrétně na nás organizátor vymyslí si musíme počkat. Třeba to bude zcela vyprodaná KV Aréna v Karlových Varech?

ALPHA GYM KARLOVY VARY

Na turnaji Fight Night West (dále FNW) se mimo jiné představili 3 fighteři z domácího Alpha Gymu, který byl založen roku 2018. Od začátku je pod vedením Františka Linharta, který byl v minulosti sám velice úspěšným bojovníkem a díky tomu udržuje v gymu vysoký standard a podporuje každého, kdo má zájem trénovat a třeba jednou psát i historii, že vyjde z Alpha Gymu jako hvězda na bojové scéně. Alpha Gym si to určitě zaslouží, protože prošel od začátku mnoha změnami a díky tomu dnes nabízí skvělé zázemí, kde právě jednou z aktuálně vycházejících hvězd je jeho desetiletý syn Ondřej Linhart, který je aktuálně na špici ve své kategorii a jeho skóre je 28-6-0 (Muay Thai MMA, K-1 a kickbox). Je držitelem titulu „Šampión Národní ligy Muaythai 2022/2023 C.M.T.A.“

Na turnaji FNW se představili borci Robert Kučera, Daniel Novotný a Ondřej Hlaváček s celkovým skórem pro Alpha Gym jasných 3-0. V prvním kole zakončil Robert Kučera z váhové kategorie 77 kg formou submise. Oproti tomu Daniel Novotný ve váhové kategorii 105 kg vyhrál v 1. kole TKO předním hákem. Ve druhém kole zabodoval Ondřej Hlaváček, z kategorie 70 kg, TKO High Kickem. Všechny zápasy byly ve stylu MMA a MMA Striking.

SIVÁK V ALPHA GYMU

I přes svůj extrémně nabitý tréninkový plán navštívil Vašek Sivák v den konání galavečera FNW bojovníky v Alpha Gymu Kalovy Vary, kde se podělil o své zkušenosti v bojových sportech, podepsal svoje podpisové karty s věnováním, proběhlo focení ve skvělé náladě všech, kteří dorazili. „Věřím, že to bylo pro všechny přínosné povzbuzení do budoucích tvrdých tréninků a přitáhne to další borce, kteří budou chtít rozvíjet svoje bojové dovednosti,“ říká Miloslav Bohůnek. „Jsem rád, že svoji cestu poznat sám v sobě pokoru a bojového ducha našel i můj syn, který také v Alpha Gymu pod vedením Františka Linharta trénuje,“ dodává Bohůnek.

FIGHT NIGHT WEST 6

„Je super, že pořadatel Michal Madej, který se rozhodl sám za velké podpory sponzorů, bez kterých by to nešlo, celou akci uspořádat, našel v sobě energii vydat se na tak těžkou a trnitou cestu zorganizovat tak velkou akci, která nakonec sklidila velký úspěch a přitáhla velký počet diváků a hlavně fanoušků bojových sportů. Bojové sporty jsou aktuálně v České republice na vzestupu a je kolem toho velký boom,“ komentuje Miloslav Bohůnek.Na akci proběhla sbírka pod Nadačním fondem Františka Štěpánka pro Natálku Weissovou a vybralo se krásných 55 049 Kč. Finance byly získány při galavečeru FNW 6 a budou použity na rehabilitační pobyt a rekonstrukci koupelny.

Nadace Delfíni přidala částku 10 000 Kč. Je skvělé, že mohla i taková akce bojových sportů díky fanouškům podpořit Natálku Weissovou. Jedním ze sponzorů akce bylo Star Casino Group, které podporuje na vzestupu svojí kariéry právě bojovníka Václava Siváka, známého pod přezdívkou „badsivak“. „Star Casino podpořilo sportovního ducha a stalo se součástí galavečera Fight Night West bojových umění,“ uvádí Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino, a pokračuje: „Troufnu si říci, že Vašek Sivák je v Česku i ve světě ojedinělý svým přístupem i technikou boje, a proto jsem přesvědčen, že bude jednou jedním z nejlepších bojovníků na světové úrovni a přepíše historii bojových sportů. Jeho talent je ojedinělý.“