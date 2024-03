Sundali tretry a nasadili střevíce. Anketami o nejlepší sportovce se to v březnu jen hemží. Tento týden nebyl výjimkou ani na Karlovarsku. Ve středu v Ostrově byly slavnostně předány ceny pro nejlepší atlety roku 2023 Karlovarského kraje a známí jsou i vítězové Běžeckého poháru.

Atletické naděje přezvaly v Ostrově ocenění za výkony v sezoně 2023. | Foto: Karlovarský krajský atletický svaz/Aleš Bedlík

Slavnostní ceremoniál, který je pro atlety na závěr sezóny oceněním za celoroční tvrdou práci, se uskutečnil v prostorách ostrovské knihovny. Akci moderoval Miloslav Zítka a ceny nejlepším závodníkům předávala Lucie Markusková, krajská manažerka KKAS a trenéři Eva Zekuciová a Karel Matička.

A kdo usedl na pomyslný atletický trůn? Ceny se udělovaly celkem v deseti kategoriích. V té první – muži, získal titul Atlet Karlovarského kraje Filip Hlídek z SC Startu Karlovy Vary. Tento klub slavil úspěch i v následujících dvou kategoriích juniorek a juniorů.

Zde zvítězila Štěpánka Dušková a její týmový kolega Kevin Škarda. Štěpánka se o své prvenství podělila ještě s atletkou z Chodova Annou Peřinovou. V kategorii dorostenek a dorostenců zvítězili tito mladí sportovci: Lukáš Krbec (Triatlet KV), Eliška Janíková (AK Sokolov) a Anna Reichová (Triatlet KV). Za starší žáky a žákyně získali ocenění David Vojíř (SKP Union Cheb), Štěpán Denk (Triatlet KV), Sebastián Srnka (SKP Union Cheb), Petr Zahrádka (Triatlet KV), Michal Ševčenko (SKP Union Cheb), Jan Pötzl (SC Start KV), Nikola Růžičková (Triatlet KV), Tereza Fischerová (SKP Union Cheb) a za starší žactvo vybojovala prvenství skupina krajského výběru ve složení Anna Lišková, Lukáš Beck, Nikola Růžičková a Hugo Macháček. Pro ocenění si na pódium došli i mladší žáci a žákyně jako Timm Šmehlík (Triatlet KV), Adam Fišer (Triatlet KV), Tereza Antošová (Atletika Ostrov) a Alžběta Levová (SKP Union Cheb).

Středeční ceremonie se týkala i vyhlášení vítězů Běžeckého poháru mládeže Karlovarského kraje. Úvodem stojí za připomenutí, o jaké sportovní klání se vůbec jedná. Je to celoroční soutěž pro mládež od šesti do sedmnácti let, která se skládá z 19 ti vybraných závodů v regionu.

NAJDETE SE? Svatošky přetavil v běžecký hattrick Tomáš Kožák

Pohár má za cíl „rozběhat“ mládež po covidové pauze a ukázat, že běhání je příjemný sport a aktivita, která může přinést nové zážitky. V poháru se soutěží v šesti věkových kategoriích.

Bodují běžci, kteří se do závodu přihlásí pod klubem, městem, či školou v Karlovarském kraji. Všechny závody jsou samozřejmě i pro dospělé a jsou součástí HOPR Ligy běžců KV kraje, takže rodiče dětí jsou vítáni a mohou si též zasportovat. Na některých akcích dokonce ve štafetě, nebo si mohou vybrat delší či kratší trať.

První běh v roce 2024 odstartoval již dnes (sobota) na Rolavě. Za dorostence 2006-2007 zvítězil Matěj Maršík (Atletika Ostrov), za stejně staré dorostenky brala první místo Emma Vášová (Triatlet KV), v kategorii starších žáků a žákyní 2008-2009 vyběhl nejvýše Theodor Váša (Traitlet KV) a Nikola Růžičková (Triatlet KV).

Za mladší žáky a žákyně 2010-2011 brali prvenství Filip Novák (Atletika Ostrov) a Victoria Luisa Málková (Triatlet KV). V kategorii starších předžáků 2012-2013 zvítězili Štěpán Novák (Atletika Ostrov) a Elen Svobodová (Triatlet KV).

Pro první místa za mladší předžáky 2014-2015 si přišli na pódium Lukáš Hofmann (Triatlet KV) a Magdalena Drožová (Atletika Ostrov). Mezi nejmladšími 2016-2017 kralovali Karel Venig (Triatlet KV) a Natálie Bidláková (Triatlet KV). (sei, mba)