Nejrychlejší ženou opět byla ostřílená veteránka ze Žatce Petra Bulecová, která profrčela cílovou bránou v čase 0:35:06. Ta za sebou nechala na druhém místě žačku Antonii Cermanovou, která posunula v trikotu Author Teamu Stupno traťový rekord ve své kategorii na 0:35:20.

Třetí místo si pak vyběhla její klubová parťačka Lucie Grohová. Další rekord padl v kategorii veteránů 2a měl ho na svědomí Martin Šindelář z Hnízdil Teamu Kadaň, ten si připsal na účet čas 0:31:04. Rekordem se mohl pochlubit i mladíček v barvách SK OB Chodov Šimon Maglia, který stanovil nový rekord v kategorii žáků.

Posledním rekordmanem víkendu byl Milan Vopat z DNK Kadaň, který vylepšil rekord v kategorii veteránů 3. Co se týče běžců z Karlovarského kraje, tak i ti byli v Kadani tradičně vidět. Třetí místo v absolutním pořadí a druhé pak v kategorii mužů A bral Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov.

Do elitní desítky se probojoval také Radek Krummer z karlovarského Triatletu, který skončil osmý a v kategorii mužů A pak bral bronz. Třetí místo urval ve veteránech 2 také Ivan Vrábel, který potěšil svůj klub Bike a běh Ostrov.

I o další úspěchy běžců z Karlovarského kraje se zasloužili především ostřílení běžci, když ve veteránech 3 obsadil druhé místo Vladimír Dicá z TJ Slavoj Bečov nad Teplou a první místo si připsal na konto v kategorii veteránů 4 Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu. Třetí příčku pak obsadil v kategorii juniorů Filip Meduna z SK OB Chodov.

V neděli 9. ledna pokračuje ZBP 12. závodem, když na pořadu bude Běh historickou Kadaní, který měří deset kilometrů, a zájemci se mohou registrovat na https://sokotime.cz/zavod-220109 do soboty 8. ledna do 12.00 hodin. Start závodu bude tradičně u restaurace Split v 10.30 hodin.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Běh kolem Špičáku

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:30:50), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:30:53), 3. Krummer Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:31:35); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DNK Kadaň, 0:30:38), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:30:58), 3. Šára Pavel (AC Praha 1890, 0:31:49); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:31:04), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:36:27), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 0:38:38); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DNK Kadaň, 0:34:49), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:39:48), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:46:19); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:50:23); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:37:21), 2. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:38:58), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:39:29); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:35:06), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:37:39), 3. Popelková Kateřina (Strupčice, 0:39:13); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:37:51), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:38:22), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:42:09); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:30:57), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:31:18), 3. Meduna Filip (SK OB Chodov, 0:32:20); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:43:52).

TOP 10 muži, pořadí po 11. závodě: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 7393 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 7127), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 6639), 4. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 6597), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 6447), 6. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 6370). 7. Panitz Erich (Most, 6101), 8. Šupol Michal (Sweep Sport, 5950), 9. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 5413), 10. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 4789).

TOP 10 ženy, pořadí po 11. závodě: 1. Bulecová Petra (Žatec, 3789), 2. Kutílková Kateřina (Most, 3682), 3. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 3528), 4. Vítková Zuzana (Most , 3372), 5. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 3290), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 2977), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 2840), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 2785), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 2554), 10. Bartlová Šárka (Kadaň, 2433).