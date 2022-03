Jako jediný běžec totiž dokázal stlačit čas pod třiatřicet minut, přesněji 0:32:42. Na druhém místě skončil v absolutním pořadí bez rozdílu věku kadaňský Jakub Stejskal a běžecký bronz si připsal na účet Jakub Ihnačinec, který hájil barvy klubu Krušnoman. Nejrychlejší ženou závodu byla Anežka Křížová z VTŽ Chomutov, ta dokončila závod v čase 0:38:02. Druhou příčku obsadila žákyně Antonie Cermanová z CK Příbram Fany Gastro a bronz připadl její klubové kolegyni Lucii Grohové.

FOTO: Běžecký dvojboj? Muži dostali řádně na frak. Závodu kralovaly ženy!

Po doběhnutí posledního běžce byly rozdány poslední body 20. ročníku a bylo vyhlášeno konečné pořadí všech kategorií, ve kterých byli vidět i běžci z Karlovarského kraje. Absolutním vítězem jubilejního ročníku se stal junior Stanislav Zelenka z Běžeckého klubu F-C Kadaň, který si za své výkony během ZBP připsal na účet 12 984 bodů. Ženám pak kralovala Kateřina Kutílková z Mostu, ta dosáhla na bodů 7 523.

Co se týče běžců z Karlovarského kraje, tak nejlépe z nich si vedl Pavel Čekan v trikotu Bike a běh Ostrov, který skončil v TOP 10 mužů na parádním čtvrtém místěa k tomu pak přidal druhé místo v kategorii mužů A. Do TOP 10 se prodral svými výkony také Miroslav Šipka z Dolního Rychnova, ten skončil na osmém místě a v kategorii mužů A bral příčku čtvrtou.

Definitivní tečku udělala za oblíbeným běžeckým seriálem Prunéřovská desítka, tedy závěrečný dvacátý závod ZPB.Zdroj: Daniel SeifertVe veteránech 2 si připsal na účet konečnou čtvrtou příčku Ivan Vrábel z Bike a běh Ostrov a zastoupení měli běžci z Karlovarského kraje také v kategorii veteránů 3, kde Vladimír Dicá z TJ Slavoj Bečov nad Teplou skončil na druhém místě a Karel Hellmich z karlovarského Triatletu na čtvrtém. Kategorii veteránů 4 v celkovém hodnocení ovládl Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu.

Běžecký bronz přistál na kontě Martiny Kabilové z Aces teamu Karlovy Vary v kategorii veteránek 2 a vše pak uzavřela juniorka karlovarského Triatletu Eliška Kučerová, která brala ve své kategorii konečnou druhou příčku.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Prunéřovská desítka

Muži A: 1. Oplt Michal (Kilpi Kome klub Kraslice, 0:32:42), 2. Stejskal Jakub (Kadaň, 0:34:14), 3. Ihnačinec Jakub (Krušnoman, 0:34:57); veteráni 1: 1. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:35:55), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:36:35), 3. Škréta Václav (Kadaň, 0:39:38); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:36:16), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:41:17), 3. Zelenka Stanislav starší (DBK Kadaň, 0:42:22 ); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:38:33), 2. Elischer Ivan (Ústí nad Labem, 0:38:48), 3. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 0:42:29); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 0:45:14), 2. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:55:44). 3. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 1:07:28); ženy A: 1. Křížová Anežka (VTŽ Chomutov, 0:38:02), 2. Kutílková Kateřina (Most, 0:42:27), 3. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:43:36); veteránky 1: 1. Bradáčová Martina (MK Kladno, 0:41:29), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:43:21), 3. Šebestová Jaroslava (Chomutov, 0:43:32); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:44:20), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:45:52), 3. Kabilová Martina (Aces team Karlovy Vary, 0:49:21); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:35:38), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:37:55), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:41:13); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:42:28), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:54:00), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 0:57:20).

Konečné pořadí podle kategorií

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 12879 bodů), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 12298), 3. Panitz Erich (Most, 11185); veteráni 1: 1. Šupol Michal (Sweep Sport, 11105), 2. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 9985), 3. Heligr Martin (Kadaň, 9054); veteráni 2: Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 12191), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 7021), 3. Grasl Karel (Postoloprty, 6784); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 8340), 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 5035), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 3145); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 2475), 2. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 1179), 3. Linhart Karel (BK REKA, 1158 ); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 12984), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 12386), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 6596); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most , 7523), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 5778), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 561); veteránky 1: 1 Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 6704), 2. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 6045), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 5933); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 6872), 2. Vítková Zuzana (Most, 6350), 3. Kabilová Martina (Aces team Karlovy Vary, 4787); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 4327), 2. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 4318), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 1955).