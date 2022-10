Jako první se představila v trikotu Alpha Gymu karlovarská mladá puška Ondřej Linhart, a to ve váze do 30 kg. Naděje z lázeňského města svého soupeře Samuela Hadáše z pražského Slavia Gymu Praha k ničemu nepustila, duel ukončila po patnácti vteřinách na škrcení.

Druhý v pořadí byl Ondřej Hlaváček, který nastoupil ve váze do 66 kg. Jeho soupeřem byl Kryštof Koky ze Star Teamu Most. Hlaváček zvítězil na body po disciplinovaném výkonu, kdy vsadil především na svůj wrestling, a soupeře se mu podařilo několikrát strhnout na zem.

Bojovníci karlovarského Alpha Gymu se na galavečeru ve Vamberku neztratili, ba naopak dosáhli na cenné výhry.Zdroj: Vamberk Fight Night, Alpha Gym Karlovy Vary„Přestože šlo o Ondřejův první zápas v MMA, dal do něj všechno,“ chválil si nasazení karlovarského fightera trenér karlovarského klubu Krishan Rawat. „Nebál se začínat, využíval svůj boxing a předvedl precizní wrestlingovou školu trenérů Štěpána Davida a Kamrana Sharbatova,“ přidával k výkonu Hlaváčka.

Třetím úspěšným zápasníkem, tentokrát v disciplíně MMA Striking ve váze do 75 kg, byl Ondřej Hlaváček. Oproti svému jmenovci využíval své thaiboxerské dovednosti a ihned od začátku zasypával soupeře tvrdými údery, kdy si nad soupeřem vytvořil převahu jak po technické, tak fyzické i silové stránce. Mikaila Katrynetse ze Slavia Gymu Praha porazil ve druhém kole na technický knock-out, kdy pražský zápasník nebyl schopen náporu dále vzdorovat.

Fanoušci Alpha Gymu Karlovy Vary, kterých do Vamberku přijela celá řada, si na galavečeru poprvé posteskli, když Jakub Hollý, nastupující ve váze do 77 kg, po vyrovnaném začátku prohrál se svým soupeřem Martinem Španělem z Kodiak Gymu Mariánské Lázně, když zápas prohrál na zemi na škrcení.

Velká smůla pak potkala pátého zápasníka Alpha Gymu Karlovy Vary Sebastiana Ludvíka, který se představil ve váze do 77 kg. Jeho zápas proti Radku Dusilovi z Good Luck Gymu Týniště nad Orlicí se objevil na hlavní kartě večera.

V prvním kole Ludvík jednoznačně v zápase dominoval, soupeře k ničemu nepustil a celé kolo jasně kontroloval. Ovšem ve druhém kole Ludvík doplatil na svou chybu, kdy se ho soupeři při jeho úniku u klece podařilo chytit do gilotiny, a po krátkém škrcení musel karlovarský bojovník zápas odklepat.

„Chtěl bych tímto poděkovat pořadateli akce Jaroslavu Hudouskovi za skvělou organizaci celého galavečeru i jednotlivých zápasů. Vše proběhlo hladce a profesionálně. Velké díky samozřejmě patří také všem zápasníkům za jejich úžasné výkony," chválil nejen samotný galavečer, ale také výkony všech fighterů hlavní trenér Alpha Gymu František Linhart.

„Všichni do jednoho ukázali fighterské srdce a nikdo neprojevil ani známku strachu, a to i přes opravdu těžké a zkušené soupeře. Děkuji také našim fanouškům, kteří s námi jeli i do tak vzdáleného města,“ dodal závěrem k úspěšnému vystoupení karlovarského klubu Linhart.