„Já chodil od malička koukat na zápasy, a tak jsem si řekl, že bych to chtěl taky zkusit. Starší bratr mi pomohl oslovit tehdejšího trenéra a hned mě ten sport chytl,“ vzpomíná na své fotbalové začátky. To ale nebylo z jeho strany vše. „V té době jsem ještě běhal za spolek útvinských hasičů, to mě také hodně bavilo,“ připomíná, že již od malička byl všestranným sportovcem.

Nakonec však dostal přednost fotbal. „Trénoval jsem čtyřikrát v týdnu, plus o víkendu zápas nebo hasičské závody, bylo toho na mě moc,“ přiznává. „Chtěl jsem chodit s kamarády ven a neměl na to vůbec čas, takže nakonec jsem zůstal pouze u fotbalu,“ přibližuje, proč se nakonec stal fotbal sportem číslo jedna. A volba to byla velmi dobrá. Postupem času se totiž přesunul do Karlových Varů, kde hájil barvy karlovarské Slavie.

„Ve starších žácích se Útvina spojila s Toužimí, kvůli nedostatku hráčů. Tam jsem odehrál šest zápasů, ve kterých jsem vstřelil sedm branek,“ říká Brázda, který navíc navlékl kapitánskou pásku.

„Chtěl jsem se zlepšovat a posouvat se dál. Líbil se mi klub Slavie Karlovy Vary, kam jsem se dostal díky přestupu na sportovní školu v Karlových Varech, která se Slavií spolupracovala,“ vysvětluje s úsměvem. Ten během své kariéry vystřídal již všechny posty, který ho však oslovil nejvíce? „Post obránce, protože mě bavilo dělat skluzy,“ usmívá se. Jenže nezůstalo jen u fotbalu. K němu totiž přidal bojové sporty.

A také to byla velmi dobrá volba. „Bojové sporty jsem vždycky hrozně rád sledoval a chtěl se nějaké učit, ale vzhledem k mé fotbalové ´kariéře´ jsem na to neměl čas,“ upozorňuje, že vše opět bylo časově náročné. Ale nakonec se přece jen k bojovým sportům dostal.

„Můj nejlepší kamarád Maxim Větrovec tento sport dělal a zeptal se mě, jestli bych s ním nechtěl jít na jeden trénink, tak jsem to zkusil a hned jsem se do tohoto sportu zamiloval,“ líčil své pocity po prvních trénincích.

„Když jsem hrával za Slavii, tak jsme měli trénink čtyřikrát pětkrát týdně plus víkendový zápas. V té době jsem začal chodit na kickbox, který jsem měl dvakrát týdně, takže to byla opravdu fuška. Když jsem skončil fotbalový trénink, ihned jsem upaloval na trénink kickboxu, to byl i důvod, proč jsem z Varů odešel,“ podotýká k důležité změně ve sportovní kariéře, kdy se navrátil zpět do rodné Útviny.

Tam se hned zařadil v rámci okresního přeboru mezi nejlepší střelce soutěže, patří mu průběžné čtvrté místo za dvanáct vstřelených branek. „Je to hrozně krásný pocit, když mám za sebou spoustu lidí, kteří mě podporují a fandí mi v obou sportech, o to mě to víc baví,“ těší osmnáctiletého forvarda. „Snažím se si to všechno užívat.“

Jeho gólový apetit však těší zejména týmového pokladníka. „Kluci jsou za moje góly samozřejmě rádi, protože vědí, že to budou panáky na můj účet. Bohužel jsem ale ještě student, a navíc bez brigády, takže jsem slíbil, že až se brigáda najde, tak to všem splatím,“ slibuje, že vše časem doplatí.

Další velké úspěchy si připsal „Brázdič“ mimo zelené kolbiště, a to v kleci v trikotu Alpha Gym Karlovy Vary. V Mostě dosáhl na svůj premiérový titul šampiona v K1, k tomu pak přihodil v Praze titul mistra České republiky v čínském boxu.

„Vždy jsem byl velmi soutěživý sportovec a od té doby jsem neprohrál. Trénuji čtyřikrát pětkrát v týdnu a opravdu se to vyplácí, ten pocit po vyhraném zápase je k nezaplacení a motivuje mě k ještě lepším výkonům,“ spokojeně pokyvuje hlavou. A právě v bojových sportech vidí svou budoucnost.

„Jsem realista a vím, že ve fotbale už bych se výše neposunul. Momentálně se tak snažím nasměrovat svou budoucnost k bojovým sportům, ale uvidíme, kam mě vítr v budoucnosti zavane, momentálně se soustředím na současnost,“ dodává závěrem.