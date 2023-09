Přes 280 triatlonistů se postavilo na start závodu Age Groups, který se uskutečnil v rámci nabitého programu CITY TRIATHLONU Karlovy Vary. Závodilo se přitom o body do Českého poháru v krátkém triatlonu a také o české tituly v dorostenecké, juniorské a akademické kategorii. Nejrychleji nádhernou trať v lázeňském centru prolétli Filip Tlamka a Edita Pozlerová. Už zítra program v Karlových Varech vyvrcholí prestižním Světovým pohárem.

Český pohár v krátkém triatlonu. | Foto: Daniel Seifert

Už několik dnů před závodem museli pořadatelé uzavřít registrace, protože všechna místa na startovním molu byla poprvé v historii s předstihem vyprodána. Do vody ve volnočasovém areálu Rolava naskákalo v několika startovních vlnách přes 280 závodníků.

Na všechny čekaly fantastické tratě, na kterých se už zítra představí také účastníci Světového poháru. Po 700 metrech plavání v Rolavě se při 20km cyklistice přesunuli do lázeňského centra, kde třikrát vyjeli ikonické stoupání na Zámecký vrch. Závěrečný 5km běh je pak zavedl po Goethově stezce ke krásně zrekonstruovaným Císařským lázním.

První startovní vlna patřila ženám společně s dorosteneckými a juniorskými kategoriemi. Jako první byla v cíli dorostenka Edita Pozlerové, které patřil také nejrychlejší ženský čas dne – 1:10:07! „Z vody jsem měla trochu ztrátu, ale jsem ráda, že se mi to podařilo dojet na kole, takže jsme ve vedoucí skupině jely asi v pěti, šesti,“ popisovala závod. „Ale překvapily mě ty kopce! Loni jsem byla ještě žákyně, takže jsem na Zámecký vrch jela poprvé a nečekala jsem, že to bude tak těžké,“ usmívala se v cíli nová mistryně republiky, která o svém vítězství rozhodla hned v prvním ze dvou běžeckých okruhů. Jako druhá doběhla do cíle Kateřina Hadravová, která si tak zajistila juniorský titul.

Velká pozornost směřovala na Marcelu Joglovou, maratonská běžkyně a účastnice tokijské olympiády si vyzkoušela po letech svůj první triatlon. A v závodě žen nad 20 let jí patřilo výborné 4. místo, když své postavení vylepšila zejména v běžecké části.

V závodě juniorů zvítězil Jakub Homola, mezi dorostenci triumfoval Matěj Procházka. Oba závodníky ale předčil Filip Tlamka, který byl nejrychlejším mužem druhé startovní vlny – 1:00:28. Rozhodující náskok si vypracoval už ve vodě, za ním pak jezdil druhý Radim Grebík. „Viděl jsem, že si i na kole udržuji pořád stejný odstup, což se mi pak povedlo také v běhu,“ uvedl Tlamka. „Jsem rád, že jsem si po vysokohorském soustředění v Livignu potvrdil, že příprava na finálový závod mistrovství světa jde správným směrem.“

V neděli vyvrcholí program CITY TRIATHLONU Karlovy Vary závodem Světového poháru, který můžete v přímém přenosu sledovat na ČT Sport a TriathlonLIVE.tv. Ženy startují v 10 hodin, muži v 15 hodin.

Výsledky, CITY TRIATHLON Karlovy Vary

Muži: 1. Filip Tlamka 1:00:28, 2. Jakub Homola 1:01:30, 3. Radim Grebík 1:01:46.

Ženy: 1. Edita Pozlerová 1:10:07, 2. Kateřina Hadravová 1:10:27, 3. Emma Ryšávková 1:10:56.