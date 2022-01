Hosté z lázní však zabojovali a po druhém setu bylo vyrovnáno, když se radovali z výhry 25:16. Poté však již plně převzali taktovku nad utkáním domácí volejbalisté, kteří dokázali vyhrát následující dva sety 25:17 a 25:20.

Z Nejdku až do Pekingu. Niewiak si odbude premiéru v roli servismana

„Činnosti, které nám obvykle chodí, nechodily. To se někdy stává. Lvi zahráli to, co jim stačilo,“ dodal k druhé porážce se Lvy v základní části Pfeffer. Karlovarsko po porážce v hlavním městě navíc přišlo o volejbalový trůn, na který se vyšplhaly České Budějovice, na něž Vary ztrácejí jeden bod.

„Byli technicky lepší než my a hlavně mentálně silnější,“ narážel po zápase na rozdíly mezi týmy karlovarský trenér Jiří Novák. „Ti, co nás mají táhnout, tentokrát nepodali výkony na úrovni extraligového utkání,“ zlobil se kouč Varů.

MVP zápasu podle aplikace SmartVolley vyhlašovala tentokrát nejlepší česká golfistka všech dob Klára Spilková, když olympionička dekorovala nejlepšího hráče utkání, smečaře Lvů Luka Smitha.

VK Lvi Praha – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (28:26, 16:25, 25:17, 25:20). Rozhodčí: Rychlík, Marschner. Diváci: 600.

Lvi Praha: Janouch, Kriško, Tudua, Mihajlović, Smith, Nedeljković, libero Moník (stř. Pliasetskyi, Toman).

Karlovarsko: Indra, Wiese, Zajíček, Keemink, Vašina, Wilson, libero Pfeffer (stř. Římal, Kočka, Ihnát, Patočka).