Běžecká tečka. Již po jedenačtyřicáté zakončil běžeckou sezonu v Karlovarském kraji Karlovarský kros, který tradičně pořádal Triatlet Karlovy Vary na starém hřišti ve Staré Roli, kde byl start i cíl závodu. Vše tradičně odstartovala svými závody běžecká drobotina, když poté přišel na pořad zlatý hřeb 41. ročníku, a to běh na 6.000 metrů, ve kterém společně vyběhli na tři dvoukilometrové okruhy junioři muži juniorky a ženy.

41. ročník Karlovarský kros. | Foto: Michael Soldán

V konkurenci sedmašedesáti běžců slavil triumf v absolutním pořadí mladíček v trikotu SC Start Karlovy Vary Tomáš Kožák, který si připsal na konto vítězný čas 21:13.0. Druhý proťal cílovou pásku Michal Oplt, který hájil barvy OTC Vlčáci, který na vítěze ztratil v cíli necelých třináct vteřin. Běžecký bronz pak putoval do AK Sokolov, za což se zasloužil výsledným časem 22:23.1 Jan Kasal, který v mohutném finiši obstál v bitvě se čtvrtým v pořadí Radkem Sedněvem z karlovarského Triatletu, který musel skousnout běžecké brambory, když v cíli ztratil na stupně vítězů pouhých pět vteřin.

Nejrychlejší ženou 41. ročníku byla Lenka Kůsová, která v absolutním pořadí sice doběhla na dvacátém místě, ale i ona se zařadila k běžecké špičce, když dokázala stlačit čas pod šestadvacet minut, přesněji si připsala na účet čas 25:59.4. Druhé místo mezi ženami brala její kolegyně z karlovarského Triatletu Eliška Kučerová, která zakončila závod v čase 26:16.1. Třetí místo brala Romana Lubinová v barvách SC Start Karlovy Vary, ta dokončila jedenačtyřicátý ročník s časem 27:15.4.

Muži do 39 let: 1. KOŽÁK Tomáš 21:13.0 (SC Start Karlovy Vary); 2. KASAL Jan 22:23.1 (AK Sokolov); 3. SEDNĚV Radek 22:28.2 (Triatlet Karlovy Vary); 4. HOFFMAN Martin 22:43.2 (Triatlet Karlovy Vary); 5. JANOCH Samuel 22:58.9 (Mlok Mariánské Lázně); 6. TVAROUŽEK Tom 23:26.0 (New Roll Runners); 7. LACHOUT Karel 23:50.8 (Triatlet Karlovy Vary); 8. ŠERATOVSKÝ Jiří 25:33.0 (Karlovy Vary); 9. MOKRUSCH Dan 25:41.6 (Hájek); 10. SOCHŮREK Radek 25:50.4 (Triatlet Karlovy Vary).

Muži 40 – 49 let: 1. OPLT Michal 21:25.9 (OTC Vlčáci); 2. NOVOTNÝ Lubomír 22:40.6 (Cheb); 3. ČEKAN Pavel 22:49.6 (Bike a běh Ostrov); 4. KUBÍČEK Jan 23:01.7 (JK Racing); 5. BÁŤA Michal 23:05.3 (Fyzio KV); 6. KRUPIČKA Jan 23:20.2 (TJ Ostrov); 7. RITTER Aleš 24:15.9 (SKOB Ostrov); 8. BROŽ Milan 25:38.4 (LK Jasan Aš); 9. HABART Jiří 26:19.3 (BKP Vary); 10. MENDEL Michal 26:46.2 (T. J. Sokol Karlovy Vary).

Muži 50 – 59 let: 1. ŠVEJDAR Slávek 25:01.8 (Triatlet Karlovy Vary); 2. HADRAVA Jiří 27:00.1 (AK Sokolov); 3. JÜPTNER Zdeněk 27:56.2 (Usk akademik); 4. VRÁBEL Ivan 27:58.3 (Bike a běh Ostrov); 5. BURIÁNEK Tomáš 34:14.0 (Dalovice); 6. HAVLÍČEK Michal 36:21.8 (ACES Team K.V.)

Muži nad 60 let: 1. BORSEK Jan 30:40.4 (Chrášťany); 2. ZÍTKA Miloslav 31:40.4 (ŠAK Chodov); 3. KRÁLOVEC Jiří 32:35.9 (AK Sokolov); 4. WESTRMAIER Jiří 34:35.5 (Kolová); 5. MACEK Jiří 37:07.8 (VTŽ Chomutov); 6. ČEKAN Miroslav 39:49.4 (Bike a běh Ostrov)

Ženy do 34 let: 1. KUČEROVÁ Eliška 26:16.1 (Triatlet Karlovy Vary); 2. HOVORKOVÁ Barbora 27:29.1 (USK AKADEMIK Cheb z.s.); 3. DIBELKOVÁ Isabell 30:10.0 (BK Ostrov); 4. HOLÁSKOVÁ Jana 32:08.4 (LO TJ Slavia Karlovy Vary); 5. ŠUCHMANOVÁ Nikola 32:54.4 (BKP Vary); 6. TOBKOVÁ Ester 36:16.8 (Road2Kona)

Ženy nad 35 let: 1. KŮSOVÁ Lenka 25:59.4 (Triatlet Karlovy Vary); 2. LUBINOVÁ Romana 27:15.4 (SC Start Karlovy Vary); 3. STUŠKOVÁ Hana 28:39.5 (Aces Team Karlovy Vary); 4. KRISTENOVÁ Nela 29:45.9 (Triatlet Karlovy Vary); 5. FISCHEROVA Nikol 29:56.5 (Aš); 6. FOUSOVÁ Eva 32:29.6 (Bike a běh Ostrov); 7. VYŠÍNOVÁ Iveta 34:23.9 (Karlovy Vary); 8. ŠPLINAROVÁ Jana 36:02.9 (LK Slovan Karlovy Vary); 9. SLÁMOVÁ Gabriela 36:36.9 (Ostrov); 10. HEISEROVÁ Hanka 37:47.3 (ŠAK Chodov).