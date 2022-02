Tentokrát běžeckou režii nad závodem přebrali v několika věkových kategoriích běžci z Karlovarského kraje. Prvním, kdo proťal cílovou čáru, byl Radek Sedněv z karlovarského Triatletu, který dosáhl na vítězný čas 0:31:38, čímž ovládl absolutní pořadí všech běžců.

OBRAZEM: Lestkovský půlmaraton přinesl triumfy Oplta a Kůsové

Na druhém místě doběhl Stanislav Dvořák z Běžeckého klubu F-C Kadaň a třetí skončil další závodník z Karlovarského kraje Pavel Čekan, který hájil barvy Bike a běh Ostrov.

A aby toho nebylo náhodou málo, tak do elitní desítky absolutního pořadí se svými výkony probojovali i dva zástupci SK OB Ostrov Filip Meduna a Šimon Maglia.

První jmenovaný bral pátou, druhý pak sedmou příčku. Překvapivá vítězka se pak zrodila v ženách, když tou nejrychlejší byla žákyně Antonie Cermanová z CK Příbram Fany Gastro, která doběhla v čase 0:37:13.

Dominanci běžeckých nadějí pak stvrdila druhým místem její klubová parťačka Lucie Grohová. Třetí místo potom obsadila juniorka Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu.

To ale nebylo ze strany závodníků z Karlovarského kraje vše. Postupně totiž ovládli i některé věkové kategorie. V mužích A bral první místo Radek Sedněv, třetí pak Pavel Čekan. Ve veteránské kategorii 3 doběhl na třetím místě Ivan Vrábel v trikotu Bike a běh Ostrov.

Ještě lépe si pak počínal v kategorii veteránů 2 Vladimír Dicá z TJ Slavoj Bečov nad Teplou, který doběhl na skvělém druhém místě.

První místo si pak připsal ve veteránech 4 na své konto zkušený harcovník v dresu Triatletu Karlovy Vary Oldřich Dvořák. Stejně si počínali v juniorech ostrovský Filip Meduna a v juniorkách karlovarská Eliška Kučerová.

O víkendu, přesněji v neděli 6. února, pak má 20. ročník Zimního běžeckého poháru naplánován nejlehčí závod celého seriálu, Běh lesoparkem, když tentokrát na běžce bude čekat od 10.30 za tamním Kauflandem, kde bude start i cíl závodu, trasa dlouhá 5 000 metrů.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Lomazická stezka

Muži A: 1. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:31:38), 2. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:33:03), 3. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:33:21); veteráni 1: 1. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 0:33:35), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:36:14), 3. Přibil Tomáš (Hladová kola Litvínov, 0:36:38); veteráni 2: 1. Šindelář Martin(Hnízdil Team Kadaň, 0:34:53), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:37:39), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 0:40:15); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:36:58), 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:42:34), 2. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:50:54); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:52:24); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:39:59), 2. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:41:34), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:41:44); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:40:02), 2. Popelková Kateřina (Strupčice, 0:42:07), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 0:42:37); veteránky 2: 1. Vítková Zuzana (Most, 0:41:21), 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:41:30), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 0:44:44); junioři: 1. Meduna Filip (SK OB Ostrov, 0:34:37), 2. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:36:55), 3. Borecký Michal (Kajak klub Kadaň, 0:47:47); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:39:50), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:45:29), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 0:52:12).

Pořadí kategorií po 15. závodu ZPB Kadaň

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 9517 bodů), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 9059), 3. Panitz Erich (Most, 8352); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 9985), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 7998), 3. Heligr Martin (Kadaň, 6709); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 9044), 2. Grasl Karel (Postoloprty, 5257), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 5189); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 5818), 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 4100), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 2704); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 1749), 2. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 720), 3. Svoboda Josef (CT DNT Kadaň, 331); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 9148), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 9042), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 4370); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 5189), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 3984), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 3589); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 4766), 2. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 4211), 3. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 3962); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 4916), 2. Vítková Zuzana (Most, 4697), 3. Kabilová Martina (Aces team Karlovy Vary, 3385); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 3059), 2. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 2595), 3. Šimůnková Ema (Kadaň, 819).