Na loketské trati se představí také Petr Polák a Jakub Terešák v kategorii MX2. To však není všechno, motokrosový víkend v Loketských serpentinách nabídne další skvělé závody. Třídy EMX65 a EMX85 čeká finálový závod, kdy budou korunováni letošní mistři Evropy nejmladších kategorií. Další mistr Evropy bude znám v EMX2T, dvoutaktních dvěstěpadesátkách, když jediný závod šampionátu bude k vidění právě v Lokti.

Součástí nabitého víkendu bude i tradiční a oblíbená MXGP Academy, která je určena pro české motokrosové naděje a jejich rodiče. Zároveň se představí dvěma závody European Junior E-motocross Series, Loket bude čtvrtou zastávkou nové série pro závodníky ve věku od šesti do osmi let na elektrických motorkách.

„Srdečně zvu fanoušky motokrosu na třináctý podnik letošního seriálu FIM Motocross World Championship, oblíbené MXGP of Czech Republic v Lokti,“ zve fanoušky do areálu Loketských serpentin Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR a člen představenstva Mezinárodní motocyklové federace FIM.

„Pro světový motokros je Loket opravdovým pojmem, patří mezi legendární podniky s dlouhou tradicí. Svědčí o tom fakt, že smlouvu na pořádání MXGP jsme s promotérem podepsali v prosinci 2020 na pět let, kontrakt tedy pokrývá závody až do roku 2025, což je skvělá vizitka Autoklubu ČR díky zdejším vynikajícím pořadatelům s obrovskými zkušenostmi z Automotoklubu Loket v AČR,“ chválil si Šťovíček.

Pořadatelem závodu mistrovství světa je AMK Loket v AČR. Jeho nepřehlédnutelnou ikonou je bezesporu Zdeněk Dvořák, ředitel závodu. „Pořádáme tento závod společně s Autoklubem ČR, bez jejich spolupráce by se takovýto podnik uskutečnit nedal. Ohledně trati jdeme do finále, po závodu mistrovství sajdkár se musel její profil vrátit zpět do podoby pro motokros, především co se skoků týče,“ připomněl Zdeněk Dvořák.

Motokrosový svátek po dva víkendové dny budou hostit Loketské serpentiny.Zdroj: Deník/Aleš Bedlík

„Myslím si, že divácká návštěvnost bude velká, má být hezké počasí a více jak měsíc se v Evropě MXGP nejelo. Pro diváky bude opět připraven velký stan, bohaté občerstvení, kemp, večerní program, zkrátka vše v tom stejném stylu, jako jste v Lokti zvyklí,“ přiblížil Dvořák, na co se mohou fanoušci motokrosu v Lokti těšit.

A jak to vypadá v jednotlivých kategoriích, které budou v Lokti na programu?

V MXGP má Slovinec Tim Gajser letos opět výbornou formu, když svůj náskok na soupeře v této královské třídě stále s přehledem navyšuje a ovládl s plným počtem bodů i poslední, dvanáctý závod světového motokrosového kolotoče v Indonésii.

Na marodce byl dlouho exmistr světa Romain Febvre z Francie, který by však měl patřit v Lokti k nejlepším, neboť v Indonésii již bral ve druhé jízdě třetí místo.

Souboj se tak soustřeďuje o další příčky v celkovém pořadí. Zde je prozatím na druhém místě španělský dravý pilot Jorge Prado, pět bodů za ním je Švýcar Jeremy Seewer.

Do Lokte se chystá také několik českých reprezentantů v čele s Martinem Krčem, který si letos odbyl světovou premiéru v Německu, kde nabral zkušenosti před domácím závodem.

„Na Loket se moc těším, minule v Teutschentalu to sice na nejlepší světovou dvacítku nestačilo, ale závod jsem si nakonec užil. Pochopitelně na domácí půdě se budu snažit podat co nejlepší výkon, a pokud dosáhnu na nějaký ten bodík, budu moc rád, navíc jsou to další důležité zkušenosti,“ prozradil Martin Krč, který je v českém mistrovství po klání v Kaplici průběžně třetí.

Přihlášen k závodu je také Dušan Drdaj, čtvrtý jezdec MMČR. K Lokti Dušan dodal: „MXGP zde pojedu se světovou elitou poprvé, ovšem už jsem s nimi závodil loni v Turecku, takže na domácí atmosféru se moc těším, bývá výjimečná,“ upozorňoval Drdaj.

K datu 1. července byli na soupisce MXGP ještě Pavel Dvořáček a Roman Mňuk. V MXGP se představí také závodníci ze Slovenska Šimon Jošt, Pavol Repčák a Denis Poláš.

Ve třídě MX2 se přetahují o červenou tabulku lídra šampionátu Belgičan Jago Geerts a Francouz Tom Vialle. Momentálně se do vedení dostal Vialle, neboť opanoval obě jízdy v Indonésii, naopak Belgičan druhou rundu pokazil.

V Lokti to proto bude zejména napínavý souboj těchto mladých divočáků. Situaci jim bude jistě chtít znepříjemnit Němec Simon Laengenfelder, který však na tuto dominantní dvojici ztrácí už přes sto bodů.

Pohled českých příznivců bude směřovat především k Petru Polákovi, který figuruje v průběžné klasifikaci jako dvacátý.

Program, neděle. 17. čerevence

8.40 EMX 2T – 2. závod (25 minut + 2 kola); 9.20 MXE – volný trénink; 9.55 EMX 65 – 2. závod (12 minut + 2 kola); 10.25 MX2 – zahřívací trénink; 10.45 MXGP – zahřívací trénink; 11.10 EMX 85 – 2. závod (20 minut + 2 kola); 12.30 MXE – 1. závod (7 minut + 1 kolo); 13.05 MX2 Grand Prix – 1. závod (30 minut + 2 kola); 14.05 MXGP Grand Prix – 1. závod (30 minut + 2 kola); 15.30 MXE – 2. závod (7 minut + 1 kolo); 16.00 MX2 Grand Prix – 2. závod (30 minut + 2 kola); 17.00 MXGP Grand Prix – 2. závod (30 minut + 2 kola).

„Letos jsem přestoupil do týmu JM Honda Racing a prozatím vše funguje, jak má. V seriálu MX2 jsem celkově na dvacáté pozici, což je mé dosud nejlepší umístění, a v samotné rozjížďce potom 12. pozice. Loketské serpentiny znám velice dobře, vždyť jsme na takových tratích vyrůstali. Momentálně se cítím dobře, takže se budu snažit podat zde co nejlepší výkon, atakovat hranici TOP10 by bylo skvělé,“ přeje si úspěch na loketské trati Petr Polák.

Druhý do party je Jakub Terešák, který letos sbírá důležité body, a po loňských neustálých peripetiích s koleny to vypadá, že by na domácí půdě své konto mohl rozšířit o zajímavý příděl.

„Trať v Lokti mi sedí, a pokud se podaří dobrý start, chtěl bych být kolem patnáctého místa, snem je ale TOP10,“ poukazoval před závodem Terešák.

Ve dvou závodech do boje zasáhl také slovenský rychlík Tomáš Kohút, ale jeho priorita je prozatím v EMX Open, kde je na třetím místě a na druhou příčku ztrácí pouze dva body.

V EMX 2T, tedy jednorázovém závodě evropského klání dvoutaktů, se z českých reprezentantů představí závodící legenda Petr Bartoš v barvách Orion Racing, KTM, který v minulosti v této třídě zaznamenal v Lokti pódiový úspěch. Doplní ho na startovním roštu Jiří Matějec a Pavel Doubek.

Ve finálových závodech tříd EMX65 a EMX85 se z českých jezdců, kteří patří do severozápadní zóny, nikdo přímo nekvalifikoval, ale na startu by některé z nich měli fanoušci vidět na tzv. „divokou kartu“.

Z této zóny se však kvalifikace podařila aktuálně průběžnému lídru MMČR Junior třídy 65 ccm, Slovákovi Maximu Zimmermanovi. Z ostatních tří evropských kvalifikačních zón si přímý postup zajistili například Rakušané Ricardo Bauer či Elias Felbermair, oba ve třídě EMX65, Maďaři Aron Katona a Ferenc Orlov ve třídě EMX85, kde je doplní Polák Dawid Zaremba.

V European Junior E-motocross Serie, tedy ve třídě evropských mladíků do osmi let, je nominována celkem čtyřicítka jezdců plus dva náhradníci.

Čeští jezdci zde však zastoupeni nebudou, jedním z hlavních favoritů ale bude například Rakušan Elias Eder, který v barvách tuzemského Motosportu Chýnov patří letos k absolutní špičce juniorského MMČR ve třídě 50 ccm.

V sobotu 16. července se v Loketských serpentinách rozburácejí motory již v 7.20 hodin, nedělní program pak začne v 8.40 hodin. Fanoušci si mohou zakoupit vstupenky v předprodeji na www.ticketportal.cz.