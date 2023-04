/NOHEJBAL/ Se třemi výhrami v zádech vstupovali na svých dvorcích v Doubí ke čtvrtému vystoupení v nohejbalové extralize hráči SK Liapor Karlovy Vary. Tentokrát to však bylo vystoupení neúspěšné, když pražskému Startu podlehl výběr karlovarského kouče Petra Tolara 3:6.

Nohejbalisté Liaporu doma tvrdě narazili, poprvé v extralize padli, nestačili na Start, kterému podlehli 3:6. | Foto: Daniel Seifert

„Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl,“ smutně poznamenal po utkání kapitán Varů Jan Vanke. První zápas obstaraly mladé pušky Liaporu ve složení Hokr, Tolar, kterým se postavili do cesty ostřílení matadoři Ungerman s Kaderou, kteří ukořistili pro hosty první bod.

„Tento duel přesně ukázal, co bude v zápase rozhodující, když na to navázal Start v dalším zápase dvojic, a také v první trojici. V tu chvíli jsme prohrávali 3:0, bylo jasné, že zvládnout zápas, bude hodně těžké,“ neskrýval kapitán Liaporu zklamání z nezvládnutého vstupu do duelu.

Za záchranou brzdu následně zatáhla druhá karlovarská trojice a následně třetí dvojka Liaporu, která trochu Start zbrzdila. Následně šel za vyrovnáním Lukáš Tolar v singlu, ale narazil na dobře hrajícího Chalupu, kterému překvapivě ve třech setech podlehl.

„To byl pomyslný hřebíček do rakve, když už jsme se zmohli pouze na odpor v otočené první trojici a v zápase prvních dvojic Start opět ukořistil výhru, čímž ovládl celý zápas v poměru 3:6,“ hodně těžko kousal první prohru Vanke.

„Adaptace na antuku u některých hráčů nebyla jednoduchá, soupeř hrál opravdu kvalitně a každou chybu nemilosrdně trestal. Předtucha složitého zápasu se potvrdila, když si Start dokráčel pro zasloužené vítězství,“ přidával ještě k utkání Vanke.

Na žádný smutek však nemá Liapor čas. Již v neděli 23. dubna, se opět představí v domácím prostředí, kdy vyzve v Doubí od 14.00 hodin výběr Čakovic.

„Nyní je potřeba rychle zapomenout a zítra se zkoncentrovat na další náročný zápas s druhým týmem loňského ročníku Čakovicemi,“ připomněl závěrem Vanke titul vicemistra, se kterým hosté do lázeňského města dorazí.