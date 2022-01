I přes ztížené sněhové podmínky se opět přepisovala historie nejrychlejších časů. „Padly tři rekordy, o které se tentokráte zasloužila výhradně generace mladých závodníků,“ narážel Filingr na nové traťové rekordy v podání běžeckých nadějí.

OBRAZEM: Běh kolem Špičáku opanoval veterán Javornický, padly i čtyři rekordy

Co se týče kategorie dospělých, tak té udávali mód běžci z Karlovarska, kteří dosáhli na několik individuálních úspěchů nejen ve svých věkových kategoriích.

Desetikilometrovou trať, která byla rozložena do tří okruhů, zvládl nejrychleji Michal Oplt v barvách Kilpi Kome klubu Kraslice. Vytáhlý jinoch jako jediný dokázal pokořit hranici 37 minut, když zapsal vítězný čas 0:36:59, a po zásluze ovládl absolutní pořadí a také kategorii mužů A.

Za ním se pak srovnal běžecký duet Stanislavů v trikotech Běžeckého klubu F-C Kadaň, v pořadí Stanislav Zelenka, který navíc zaznamenal v kategorii juniorů traťový rekord, a bronz pak připadl Stanislavu Dvořákovi. Ženám při neúčasti několikanásobné vítězky Petry Bulecové kralovala Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu, která triumfovala také v kategorii veteránek A.

FOTOGALERIE: Zasněžený Běh historickou Kadaní v režii Oplta

Na druhém místě dokončila závod Olga Kantová ze Spony Teplice a na třetím místě skončila Antonie Cermanová z Author Teamu Stupno, která navíc vylepšila traťový rekord v kategorii žaček. I v dalších kategoriích se pak závodníci z Karlovarského kraje neztratili. Ve veteránech 2 dosáhl Karel Augusta z Velkého Rybníka na cenné stříbro.

O kategorii výše, tedy ve veteránech 3, si vyběhl první místo Vladimír Dicá z TJ Slavoj Bečov nad Teplou. Další zlato přihodil do sbírky běžců z Karlovarského kraje v kategorii veteránů 4 Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu. V juniorech doběhl na třetím místě Lukáš Hamata, taktéž z karlovarského Triatletu.

Medailové žně varského klubu posléze vyztužila zlatem Eliška Kučerová, která ovládla kategorii juniorek. Vše pak podtrhla v podobě bronzu v kategorii veteránek 2 Hana Stušková, která hájila barvy Aces Teamu Karlovy Vary.

O víkendu, přesněji v neděli 16. ledna, čeká běžce v rámci ZBP Kadaň třináctý závod, 43. Tříkrálový běh, o délce 8 000 metrů. Start závodu bude tradičně v 10.30 hodin u Kadaňského stupně.

NAJDETE SE? Běžci vzali útokem Desítku v Bezručáku

Zimní běžecký pohár Kadaň – Běh historickou Kadaní

Muži A: 1. Oplt Michal (Kilpi Kome Klub Kraslice, 0:36:59), 2. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:38:12), 3. Stejskal Jakub (Kadaň, 0:38:28); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 0:38:16), 2. Bajbora Jan (AK Žatec, 0:39:17), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:40:01); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:38:24), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:44:22), 3. Augusta Karel (Velký Rybník, 0:46:08); veteráni 3: 1. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:49:45), 2. Kalvoda Břetislav (Munro sprint Cvikov, 0:52:13), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:55:06); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:59:03), 2. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 1:18:32), 3. Kostka Josef (VTŽ Chomutov, 1:18:54); ženy A: 1. Vávrů Ivana (VTŽ Chomutov, 0:45:13), 2. Kutílková Kateřina (Most, 0:46:25), 3. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:49:16); veteránky 1: 1. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 0:43:16), 2. Kantová Olga (Spona Teplice, 0:44:00), 3. Stejskalová Marika (Kadaň, 0:45:53); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:47:35), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:49:08), 3. Stušková Hana (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:52:34); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:38:05), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:39:30), 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 0:44:24); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:46:31), 2. Pavlinská Jana (Damice, 0:49:51), 3. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:56:07).

TOP 10 mužů po 12. závodě: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 8371 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 8081), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 7641), 4. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 7467), 5. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 7446), 6. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 7296), 7. Panitz Erich (Most, 6914), 8. Šupol Michal (Sweep Sport, 6781), 9. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 6142), 10. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 5566).

TOP 10 ženy po 12. závodě: 1. Kutílková Kateřina (Most, 4150 bodů), 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 3954), 3. Bulecová Petra (Žatec, 3789), 4. Vítková Zuzana (Most, 3771), 5. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 3710), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 3340), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 3188), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 3145), 9. Bartlová Šárka (Běžecký klub F – C Kadaň, 2748), 10. Šmeráková Petra (Hopman team Žatec, 2691).