Do bojů v rámci mistrovství republiky zasáhlo čtyřiadvacet bojovníků ze Samurai Clubu, kteří se představili hned v několika v disciplínách, jmenovitě kicklight, lightcontact, MMA light, fighting, grappling, kata a ribbons getting.

„Pro nás to byla jedna z největších výprav samurajů, která předvedla výkony, na které můžeme být právem hrdí,“ chválil si trenér Samurai Fight Clubu Václav Kolář úspěšné vystoupení v Chomutově.

Bilance? Čtyřiadvacet mistrovských titulů, sedm titulů vicemistra a jako bonus dva tituly druhých vicemistrů ČR. Ale pěkně po pořádku.

Vše odstartovali nejmenší samurajové, kteří nastoupili v disciplíně ribbons getting, ve které dosáhli na mistrovské tituly Veronika Dobiášová, Hanka Schwarzová, Daniel Sarkany a Milan Koubek.

„Další medaile pak přidali Kristýna Křížová, Daniel Gorbatenko, Jan Potužník a Petr Krejčík,“ připomněl další medailisty Kolář.

V Chomutově se představil také kata tým, který potvrdil své kvality, když titul mistryní republiky vybojovaly pro chodovský klub Veronika Dobiášová a Kamila Hermanová.

„Následně v MMA light Lenka Dušková porazila po velké dominanci svou soupeřku v prvním kole, k tomu pak v kickboxu si vítězství zopakovala, a stala se tak dvojnásobnou mistryní republiky,“ vracel se Kolář k velkému úspěchu v kategorii žen.

Následně přišli na řadu reprezentanti v barvách samurajů Kryštof Schwarz a Johny Kolář, pro které to byla poslední prověrka před mistrovstvím Evropy.

„Generálka dopadla výborně,“ prozradil s úsměvem Kolář. A nebylo divu. Johny Kolář porazil všechny své soupeře a urval tři tituly mistra republiky v disciplínách MMA light, kicklight a fighting.

Další čtyři mistrovské tituly pak přidal do sbírky samuraj Kryštof Schwarz, který opanoval disciplíny fighting, grappling, kicklight, lightcontact.

To však nebylo ze strany chodovské výpravy vše, čtyřikrát vystoupal na nejvyšší stupínek Daniel Sarkany, který se tak mohl radovat ze čtyř mistrovských titulů.

Medailovou jízdu samurajů doplnili dalšími zlatými kovy, které znamenaly mistrovský titul, nové naděje i zkušení závodníci, jmenovitě Marcel Klik, Dominik Sarkany, Kateřina Potužníková, Hanka Schwarzová, Kamila Hermanová, Kryštof Baranec a André Schwarz.

Navíc v rámci slavnostního vyhlášení obsadil Samurai Fight Club 2. místo v pořadí nejúspěšnějších klubů.

„Děkujeme všem bojovníkům, trenérům, rodičům, fanouškům a organizačnímu týmu, je za námi mnoho práce, která nekončí,“ vzkazuje nejen svým svěřencům chodovský trenér.

„Poděkovat bychom chtěli i partnerům klubu, a to NSA, Karlovarskému kraji, dále městu Chodov, městu Nejdek a obci Nové Sedlo, bez jejichž pomoci by to nešlo,“ dodal závěrem Kolář.