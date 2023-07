/FOTO,VIDEO/ Souboj tří českých trialových králů hostil po dva víkendové dny v rámci druhého podniku seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky Fiat Professional v trialu jednotlivců Karlovarský kraj, přesněji Bochovské šlapačky. Na západ Čech tak zamířila kompletní česká trialová elita, mezi kterou nechyběla například trialová legenda Martin Křoustek, úřadující mistr Martin Matějíček, či trialový talent David Fabián.

Bochovské šlapačky 2023 | Video: Daniel Seifert

„Letos mě překvapila účast a úroveň naší trialové elity, která je na vysoké úrovni,“ neskrýval radost z účasti nejlepších českých trialistů Petr Roštejnský z pořádajícího klubu Trial Team Bochov. A právě česká trialová špička v čele s benjamínkem Davidem Fabiánem, který si odskočil do Bochova ze Španělska, se postarala o dechberoucí podívanou.

„Sledovat jízdu mladého Davida Fabiána bylo pro diváka fascinující,“ narážel Roštejnský na skvělé vystoupení vycházející trialové hvězdy. A nebylo divu. Mladíček z Beta Fabián totiž ovládl, jak sobotní, tak i nedělní závod, když po zásluze dosáhl na dvě první místa. Nutno však podotknout, že v neděli nedali Fabiánovi jeho největší konkurenti, tedy Matějíček a Křoustek nic zadarmo.

„Bylo fajn sledovat soupeření této trojice, když bodový rozdíl mezi nimi, byl opravdu minimální,“ připomněl Roštejnský vyrovnanost druhého dne. Nakonec se v elitní kategorii po dva dny seřadila česká špička na stupních vítězů vždy v pořadí Fabián, Matějíček, Křoustek.

„Poprvé jsme se snažili postavit otevřené dlouhé úseky,“ prozradil Roštejnský novinku, se kterou se museli závodníci vypořádat. A změna to byla úspěšná, když přinesla atraktivní podívanou, kterou diváci, kterých se sešlo podél deseti soutěžních úseků několik stovek, hodně kvitovali. Navíc si Bochovské šlapačky připsaly na účet jednu raritu, když se na startovním roštu mimo jezdců z Německa či Polska, objevili také trialisté z Austrálie. „Určitě nás potěšila účast australských jezdců,“ podotkl s úsměvem k netradičnímu obsazení mistrovství.

Bochovský podnik tak za sebou uzavřel již čtrnáctý ročník. „Letošní ročník byl super, co se týče podpory města Bochov, bez které bychom MMČR nedokázali uspořádat,“ je si vědom Roštejnský, že bez důležité podpory by to nešlo. „I Trial Team Bochov včetně svých partnerů na tom má velkou zásluhu,“ přidával Roštejnský. Příští rok budou Bochovské šlapačky jubilovat, když je čeká patnáctý ročník. „Bude fajn, když se nám podaří udržet úroveň našich závodů,“ přál si závěrem za organizátory Roštejnský, který navíc během víkendu oslavil životní jubileum, a to padesát let.

Bochovské šlapačky 2023 - Mezinárodní mistrovství ČR v trialu jednotlivců

Pořadí sobota, kategorie TR1: 1. David Fabián (Beta Fabián), 2. Martin Matějíček (2M Parts), 3. Martin Křoustek (TRRS Zitzmann); TR2: 1. Petr Mašek (Šmrdla), 2. Max Steinbach (Hipple Racing), 3. Denisa Pecháčková (Cyklo-trial klub Střední Čechy); TR3: 1. Richard Kůta (TRRS Zitzmann), 2. Filip Klouček), 3. Daniel Haase); Hobby: 1. Radek Stehno (Sun for ride), 2. Jan Koštial, 3. Kaytlin Cummins (Hipple Racing); Žáci: 1. Sebastián Roubíček (Trial klub Bochov), 2. Constantin Jokiel, 3. Daniel Kuneš.

Pořadí neděle, kategorie TR1: 1. David Fabián (Beta Fabián), 2. Martin Matějíček (2M Parts), 3. Martin Křoustek (TRRS Zitzmann); TR2: 1. Max Steinbach (Hipple Racing), 2. Tomáš Jindra (TOJIMOTO), 3. Denisa Pecháčková (Cyklo-trial klub Střední Čechy); TR3: 1. Filip Klouček, 2. Daniel Haase, 3. Richard Kůta (TRRS Zitzmann ); Hobby: 1. Radek Stehno (Sun for ride), 2. Volker Paschen, 3. Václav Hůlka (Motymo); Žáci: 1. Sebastián Roubíček (Trial klub Bochov), 2. Daniel Kuneš.