Karlovarsko drželo krok s domácím výběrem v první sadě do stavu 4:3, kdy připsal chybu na podání Čech. Pak už začali tvrdit volejbalovou muziku hráči z hlavního města, kteří v rychlém sledu zaznamenali tři body na bloku, čímž Varům odskočili na 10:4. Západočeši se nemohli ani posléze dostat do hry, čehož Praha bodově využila a set dotáhla do výhry 25:13. „Začátek se nám nepovedl, vůbec jsme se nedostali do herního rytmu,“ vracel se po utkání k úvodní sadě kouč Karlovarska Ondřej Hudeček.