I přesto, že za karlovarský klub, který vyslal do Chodova patnáctičlennou družinu, si odbyla většina zápasníků svou premiéru, bylo to vystoupení úspěšné, když dosáhli na jedenadvacet cenných vítězství, z čehož dvanáct umístění bylo medailových.

„Náročná příprava před turnajem přinesla ovoce,“ s úsměvem hodnotil úspěch zápasníků thaiboxerů trenér Karlovarských František Linhart.

„Naši zápasníci byli připraveni psychicky i fyzicky a v konkurenci zkušených zápasníků si vedli výborně,“ pochvaloval si Linhart úspěšné vystoupení svých svěřenců. První zápasy ve své kariéře absolvovala Andrea Semanová, která se představila v disciplíně kickbox hned se třemi soupeřkami.

Ta předvedla ve všech zápasech famózní výkon, kvalitní boxing a kopy, všechny své soupeřky porazila a na konto si připsala dvě zlaté medaile.

Dalším úspěšným zápasníkem byl v trikotu Alpha Gymu Daniel Novotný, který naskočil do tří bitev v kickboxu a fullcontact fightingu, v nejtěžší váhové kategorii. Novotný porazil všechny své soupeře před limitem, a to rozdílem třídy, a na účet si připsal dvě zlaté medaile, když postupně získal skalpy Ondřeje Zemana, a Iva Ulrycha z Ren-Dó Jiu-jitsu Lanškroun a Jana Kašeho z Atom Gymu Plzeň.

„Andrea i Daniel patří mezi velké talenty našeho klubu. Pokud jim vydrží píle a pokora, mohou do budoucna pomýšlet na mnohem větší turnaje,“ přemítá nad budoucností úspěšných zápasníků Linhart.

Premiéru si pak odbyli v Chodově v postojové disciplíně Viktor Vaško a Alessandro Gloček. Oba bojovníci z Karlových Varů byli svým sokům rovnocenným soupeřem, přesto museli skousnout porážku, když i přes bojovný výkon prohráli své zápasy na body.

Následně zlatou a bronzovou medaili vybojovali pro Alpha Gym Christian Bošiak s Lukášem Wágnerem, kteří startovali ve stejné váhové kategorii. Oběma se povedlo porazit Libora Kuchaře z Allkampf-Jitsu České Budějovice. Bošiak navíc ve finále porazil Lukáše Řeháka ze Streetfighting Jiu-Jitsu Karlovy Vary a v Chodově urval cenné zlato.

Premiéru si odbyl v Chodově také Ondřej Hlaváček, který ve své váhové kategorii předvedl ve všech zápasech výborný výkon, velmi vyspělou bojovou inteligenci a své soupeře doslova přejel, když si připsal na konto bronz.

Prvním grapplerem, který se vrhl do boje, byl Antonín Prachár, jenž se přihlásil do tří nejtěžších výkonnostních kategorií, ve kterých se neztratil a díky skvělým výkonům dosáhl v každé kategorii na bronz.

„Tonda zúročil své zkušenosti z tréninků a mezinárodních akcí, kdy většinou zvítězil po krásných strhách soupeře, a dobré kontroly pozice,“ vracel se k vystoupení Prachára trenér grapplingu Jan Doležel.

„V nejtěžší kategorii nastoupil dokonce proti slavnému Tomášovi RoboCopovi Peleškovi z Police MMA gymu a předvedl velmi dobrý výkon,“ řekl spokojeně Doležel.

Dále se na turnaji představili karlovarští Michal Cirok, Jaroslav Struhar, Ivan Huzo a Lucie Leopoldová. Všichni sice své postupové zápasy prohráli, ale svým výkonem proti zkušenějším rozhodně nezklamali. „Chtěl bych poděkovat celému našemu týmu, většina zápasníků šla do svých prvních zápasů. Udělat první krok bývá nejtěžší, naši zápasníci ukázali velké srdce, statečnost a bojovnost a na své výkony mohou být patřičně hrdí,“ zdůrazňuje další z trenérů Alpha Gym Krishan Rawat.

Do grapplingu také nastoupil jmenovec thaiboxera Ondřeje Hlaváčka, který šel první zápas proti Ladislavu Stejskalovi z Clube de Jiu--Jitsu Praha, ten ukončil vítězně pákou na loket. V dalším zápase pak Hlaváček prohrál na body.

V Chodově zasáhli do bojů také trenéři Alpha Gymu Vojta Veselovský a Jan Perníček Doležel. Veselovský získal druhé místo v kategorii do 85 kg a Jan Doležel zúročil své zkušenosti v kategorii do 70 kg, kterou s přehledem opanoval.

„Pro všechny se jedná o cenné zkušenosti, nehledě na výhry nebo prohry. Je důležité na sobě pracovat a s rozmyslem se posouvat dál. Na všechny naše zápasníky jsem velmi pyšný,“ říká trenér grapplingu Vojta Veselovský.

„Poděkování si zaslouží nejen fanoušci klubu, kteří opět dorazili v hojném počtu a zápasníky v turnaji hlasitě povzbuzovali, ale také organizátoři turnaje a také partneři klubu, kteří klub dlouhodobě podporují, Baddys CBD shop, KV EKOPLAST, Art de Suisse Luxury Watches, Fair Sport, STANAP, Syntech, Karlovarský kraj, Atoma Store a CC Internet,“ dodává závěrem Rawat.