/OSOBNOST DENÍKU/ Tak to byla velká bomba, která vybouchla v rámci WFF Grand Prix na italském ostrově Sicílie, kde dosáhl nejdecký kulturista Jaromír Prášek na životní úspěch. Urostlý chasník nejenže v roli trenéra dovedl k titulům mistra světa dva své svěřence, ale i on sám dokráčel až na vrchol.

Odměna? Ta byla řádně sladká, jelikož závodník z Krušných hor se zapsal tučným písmem mezi profesionální smetánku. Nejen o tom jsme si s úspěšným kulturistou v exkluzivním rozhovoru Deníku povídali.

Jaromíre, říká se, že aby člověk dosáhl mistrovství, musí činnosti věnovat přes deset tisíc hodin. Je to u vás s kulturistikou podobné?

Ano, cvičím téměř denně pětadvacet let. Pokud k tomu připočítám vzdělávání a přípravu kulturistické stravy, tak ano. Jako trenér odvedu okolo 150 hodin měsíčně a lidi trénuji patnáct let, takže když se to sečte, vychází to přes deset tisíc hodin (úsměv).

Na čtyřech závodech jste bral čtyřikrát první místo, dokonce opanoval i absolutní pořadí napříč kategoriemi. Čemu přisuzujete tento fenomenální úspěch?

Po devíti závodních sezónách jsem přišel na postupy, které mi sedí a zatím vždy fungovaly. Posledních pět let jsem trenérem sám sobě, řídím se tím, co cítím, a tím dokážu nastavit postupy přímo pro sebe, na míru.

Vám se prakticky povedl trenérský hattrick…

Je to tak. Připravil jsem dva mistry světa mezi tělesně postiženými kulturisty, Petra Lindáka a Láďu Nykla, a zároveň sebe mezi zdravými.

Co jste tedy během diety na závody nejvíc jedl?

Základ mojí stravy bylo libové maso, okolo jednoho kilogramu denně. Převážně hovězí svíčková, krůtí a kuřecí prsa a bílá, tmavá treska. V dietě jsem byl více než sto dní, takže padlo přes metrák masa. Za to si největší ocenění zaslouží můj žaludek, že to zvládl (smích).

Říká se, že kulturistika je jeden z nejtěžších sportů. Co si o tom myslíte vy?

Je velmi náročná, protože celý rok posilujeme, ale závodíme v pózování. Aby forma byla ukázková, musíme dodržet všechny procesy regenerace, tréninku a odpočinku. Takže strava, spánek, kompenzace a trénink… to znamená, že člověk tomu věnuje čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu. Podle mě je však těžší MMA, budují kondici a techniku, tady dělají váhu, ale mě u toho nikdo nekope do hlavy a nesnaží se mě uškrtit. Maximálně zadusit brokolicí. (smích)

Jak se tak dlouhá příprava podepsala na vašem osobním životě?

Moje prudké chování odfiltrovalo z mého života lidi, kteří nejeli na stejné vlně, a teď je to bez nich hezčí. Vždy se snažím být upřímný a pokud to někdo nevydýchá, může odejít. Nerad lžu, musel bych si pamatovat, co komu říkám… Lidí je na světě několik miliard a není naším úkolem se zalíbit všem. Kdybych chtěl, aby mě měl každý rád, prodávám zmrzlinu nebo drogy.

Vy jste však jako jeden z mála dosáhl na velký úspěch, můžete ho přiblížit?

Vítězstvím na amatérském mistrovství světa jsem se stal profesionálním kulturistou v nejstarší celosvětové federaci NABBA, kde začínal i Arnold Schwarzenegger. O týden později byla možnost soutěžit na Grand Prix Meddetariano, kde jsem vyhrál absolutně, mezi Italy neměl český tým přemožitele, a získal jsem PRO CARD ve federaci WFF World Fitness Federation. To je druhá ze tří celosvětových organizací, v Česku není moc populární, ale v Asii a Indii je to číslo jedna.

Vítězstvím na mistrovství světa jste se tak stal profesionálním kulturistou. Je to naplnění vašeho dětského snu?

Můj sen nikdy nebyl namazat se barvou, olejem, vzít si na sebe „tanga“ a jít flexit na stage. Takže vlastně ne. Pro mě to byla spíš obrovská zkušenost, čeho je lidské tělo schopné. Když jsem se viděl ve vrcholné formě na mistrovství světa, musel jsem se do zrcadla kouknout třikrát, že jsem to opravdu já.

Nově jste profesionál, můžete tedy přiblížit, co máte v plánu?

V plánu mám rok jíst a nabírat, abych byl konkurenceschopný s těmi nejlepšími profesionálními kulturisty světa. Ale to mi chybí ještě odmakat stovky tréninků a sníst stovky kilogramů masa.