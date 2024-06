I když je Karlovarský kraj v zemi nejmenší a tamním fotbalistům se na ODM nedávají velké naděje, jejich trenér věří v překvapení. Dokonce je označil za tajnou zbraň. Celkem bude region reprezentovat v jižních Čechách téměř 200 sportovců, v úspěch věří mimo jiné v atletice, sportovní střelbě a kanoistice. Fotbalisté prošli jedním z nejnáročnějších výběrů, trenér Zdeněk Uhlík je sledoval přes tři čtvrtě roku. Podle jeho názoru jsou skvěle připraveni na utkání o medaile, štěstí jim možná přinese i letošní vlajkonoš.

Karlovarskou výpravu vedl někdejší fotbalista Josef Němec, držitel dvou ligových titulů se Spartou a dnes expert České televize. „ODM beru jako krásnou sportovní událost a zahájení bylo úspěšným vstupem do samotné akce. Náš kraj je tu často na chvostu, ale děláme tam všechno pro to, aby to tak ve fotbale nebylo. Fotbalisté nereprezentují jen kraj, ale i školu nebo rodiče. Všichni jedou podat nejlepší výkon a já jim budu držet palce. I pro mě byl v jejich věku výběr do tehdy krajské nominace velká čest a motivace,“ prohlásil Němec.

Vzorem je vlajkonoš i pro samotné fotbalisty, například Jakuba Šourka a Antonína Matouška. Jako on by se chtěli prosadit do první ligy a jednou snad také hrdě nést vlajku svého kraje na ODM. „Těším se na každý zápas, ale nejvíc na utkání proti Plzeňskému kraji,” řekl Jakub.

Medaile může přinést i kanoistika, ve které kraj reprezentuje jediný mladší žák – Kryštof Kvapil. Ten přebírá štafetu z minulých her po bratru Matějovi. Soutěží ve sprintu, slalomu i kayak crossu, na kajaku i kanoi. Jezdí od pěti let, loni byl v Českém poháru šestý a na mistrovství republiky čtvrtý.

K dalším nadějím patří sportovní střelkyně Klára Floderová se vzduchovou pistolí. Je dvojnásobnou vicemistryní republiky a letos byla s družstvem třetí na mezinárodním závodě v Itálii. Ambice v atletice bude mít na šedesáti metrech lídryně republikové tabulky Ema Trávníková a na osmistovce Luisa Victoria Máj, která je v aktuálním domácím pořadí druhá.

Štěstí sportovcům přeje i hejtman Petr Kulhánek z Karlovarské občanské alternativy, podle kterého můžou být juniorské hry jízdenkou pod skutečné olympijské kruhy, pokud ve své píli a snaze vytrvají: „Již samotná účast na ODM znamená, že jsou těmi nejlepšími, a já všem sportovcům, zejména těm z Karlovarského kraje moc držím pěsti, aby předvedli takové výkony, za které na sebe budou pyšní. Věřím, že řada z našich reprezentantů ukáže, že i když přijeli z jednoho z nejmenších krajů, jejich talent, bojovnost, dovednosti a schopnosti jsou obrovské.”

