Sám medaili vůbec nečekal, tipoval, že skončí do 14. místa, tedy v první polovině startovního pole. Navíc sprint není jeho nejsilnější disciplínou. Přesto Jakub Ritter obsadil v orientačním běhu chlapců do 14 let třetí místo a zajistil další medaili pro Karlovarský kraj.

Trenér mu věřil, on sám sobě ne. Bronz v orientačním běhu získal Ritter z Karlovarského kraje.

Nečekaný úspěch jako by zaskočil i jeho. Bezprostředně v cíli odpovídal jen velmi stroze. „Získat medaili je super.” „Mám z ní radost.” „Jsem za ni rád.”

Víc se rozpovídal, až když líčil průběh závodu a podmínky na trati, které některým účastníkům dělaly problémy. „Nejtěžší byly podchody, normálně ve sprintu moc nejsou, takže mi chvilku trvalo si na ně zvyknout, ale trať byla dobře postavená a užil jsem si jí. Sprinty mi zatím moc nešly, fakt jsem to nečekal,“ přiznal.

„Jakubův úspěch je něco úžasného pro Karlovarský kraj, hrozně mu to přejeme, on si to zaslouží. Věnoval tréninku hodně času a u něj jsme to trochu čekali. Dal do závodu spoustu úsilí a bojoval,“ prohlásil trenér Karel Rambousek, který výpravu sestavil.

Karlovarský tým orientačních běžců skládal dva měsíce při nominačních závodech, vybíral z desítek sportovců, nakonec jich přijelo šest nejlepších. I ostatní Jakubovi přáli úspěch a doufají, že se v dalších disciplínách umístí stejně dobře jako on. „Nemyslím, že teď budu moc vzor, ale jsem za to teď hodně rád, chci si to tu hlavně užít,“ uvedl naopak Jakub.

Ostatní reprezentanti k sobě zůstávají kritičtí. „Nebyl jsem moc rychlej a na trati jsem si nebyl moc jistej, na mě jsou kontroly hodně blízko u sebe a na jedné jsem zaběhl jinudy, proto jsem se zdržel,“ hodnotil Tomáš Podzimek, mladší běžec, který může na příštích hrách navázat na Jakubův úspěch. I Antonín Černý měl s postavením tratě potíže: „Nejhorší bylo, že jsem se v jednom mezičase dlouho rozhodoval, kudy oběhnu domy, takže jsem minutku ztratil, a to mě stálo pár míst.“

Nejzkušenější členkou výpravy byla Lucie Urbánková, která za Karlovarský kraj běžela už na hrách v roce 2022. Mladším kamarádkám hodně radila, třeba Klára Turková se od ní při přesunech na sportoviště nehnula na krok. „Vždycky jí říkám, že musí chodit všude se mnou, protože se bojím, že se tu ztratím,“ přiznala.

Hana Holíková