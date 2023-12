Šest výher v extralize, k tomu dvě v CEV Cupu. Tak to je prozatím úspěšná bilance volejbalistů VK ČEZ Karlovarsko, kteří si užívají vítězné tažení. Naposledy přidali do své sbírky hráči z lázní triumf nad Zlínem, který si odvezl prohru 0:3. „Nejdůležitější pro nás bylo respektovat soupeře a udržet si vysokou pozornost,“ narážel karlovarský nahrávač Wessel Keemink na roli outsidera, se kterou Zlín na západ Čech dorazil.

Wessel Keemink, nahrávač VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

A právě volejbalisté Fatry zlobili především ve druhém setu, který Vary urvaly až po vypjaté koncovce. „U volejbalu hodně zápasů rozhoduje pozornost a koncentrace, kterou na hřišti projevujete, Tohle byl jeden z takových zápasů,“ poukazoval holandský volejbalista ve službách Karlových Varů. Karlovarsko teď čekají dvě extraligové bitvy, které odehraje během tři dnů.

První odehraje ve čtvrtek 7. prosince od 18.00 hodin na palubovce Odoleny Vody. „Odolka je doma silná, takže nás čeká těžký zápas, ale my se na něj dobře připravíme,“ slibuje za karlovarskou kabinu třicetiletý hráč. „Jako vždy do toho dáme všechno a doufáme, že odjedeme s vítězstvím,“ přeje si Keemink prodloužit úspěšnou sérii na devět výher v řadě.

Pak přijde na pořad hit 11. kola, ve kterém Karlovarsko vyzve v sobotu 9. prosince v hale míčových sportů od 18.00 hodin výběr pražských Lvů, tedy vedoucího týmu extraligové tabulky.

„Poslední roky jsou zápasy s Prahou vždy zajímavé a myslím si, že to bude úplně stejné,“ přemítá před bitvou s výběrem z hlavního města Keemink. „Na papíře, když porovnáte rozpočty, by měla Praha v posledních letech vyhrát všechny ceny,“ říká s nadsázkou a úsměvem nahrávač Varů. Karlovy Vary však chtějí protáhnout domácí sérii, která čítá čtyři výhry v řadě.

„Naštěstí pro nás se zápasy nehrají na papíře. Takže samozřejmě to bude těžké, ale my do toho dáme všechno jako vždy a doufám, že před vlastním publikem předvedeme dobrý výkon,“ přeje si Keemink skalp Lvů.

