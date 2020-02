Volejbalová komanda z města minerálních pramenů pod velením ostříleného stratéga Jiřího Nováka totiž ničí jednoho soupeře za druhým. Tentokrát to pocítila na vlastní kůži Odolena Voda, která musela před svými fanoušky skousnout porážku 0:3 na sety.

„Jsem velice rád za výsledek, protože samozřejmě jsem měl několik vnitřních otázek, jak se vyrovnáme s množstvím zápasů, které teď máme,“ narážel karlovarský trenér Jiří Novák na nabitý program svého týmu během posledních týdnů.

A není divu. Karlovarsko v uplynulých týdnech slavilo nejen postup do Final Four Českého poháru, ale také do čtvrtfinále CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru, k tomu pak kraluje UNIQA extralize, ve které dosáhloo víkendu na jedenáctou výhru v řadě za sebou.

Navíc v souboji s Odolenou Vodou složili Varáci reparát z úvodního vzájemného duelu, ve kterém museli doma skousnout porážku 2:3 na sety. „Odpověděli jsme na můj vkus velice slušně,“ pochvaloval si karlovarský trenér.

První set přinesl na palubovce ´Odolky´vyrovnanou bitvu, kterou nakonec urvalo v koncovce Karlovarsko, jež ve druhém setu pak nedalo domácím pořádně volejbalově ´čuchnout´, když jim dovolilo uhrát pouze jedenáct bodů.

„Měl jsem malinko strach na začátku, kde to vypadalo na přestřelku, ale ustáli jsme to a od druhého setu jsme soupeře tlačili a zaslouženě vyhráli,“ ohlédl se za dalším cenným vítězstvím Novák.

I třetí set přetavilo ve vítězství Karlovarsko, které tak dokráčelo k vítězství 3:0. „Nevstoupili jsme úplně dobře do zápasu, naštěstí nám výborně fungovalo podání, kterým jsme si hodně pomáhali a škodili domácím,“ připomněl skákavé podání, které domácím dělalo nemalé problémy, kapitán Karlovarska Filip Rejlek.

I jeho výhra, která byla ověnčena třinácti esy, hodně potěšila. „Jsem rád, že jsme vyhráli, protože doma se nám to proti Odoleně Vodě nepodařilo a nechtěli jsme prohrát dvakrát se stejným soupeřem. Jsem velice rád,“ dodal závěrem s úsměvem šéf karlovarské kabiny.

AERO Odolena Voda – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (22:25, 11:25, 19:25)

Rozhodčí: Krtička, Dušek. Diváci: 896.

AERO Odolena Voda: Taylor, Thibault, Hladík, Gear, Viiber, Kraffer, libero Hadrava (stř. Vachoušek, Holčík).

VK ČEZ Karlovarsko: Wiesse, Patočka, Rejlek, Vašina, Wilson, Ticháček, libero Pfeffer (stř. Džavonorok).