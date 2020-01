Mimo to pomáhal zkušený běžec na lyžích v rámci servisu i výpravě běžeckého lyžování Karlovarského kraje.

Jak jste si užil devátý ročník olympiády dětí a mládeže, kterou Karlovarský kraj premiérově pořádal?

Celou olympiádu dětí a mládeže jsem si užil opravdu moc. S nadšením jsem sledoval výkony všech sportovců, a to nejen těch, kteří bojovali o medailová umístění, ale i všech ostatních. Ve tvářích dětí byla vidět nejen radost, ale občas i zklamání, které ke sportu bohužel také patří. To je důkazem toho, že se všichni snažili ukázat se v co nejlepším světle a bojovali ze všech sil. Kromě bojovného ducha ale vládla v průběhu všech závodů u lyžařů přátelská atmosféra a věřím, že si všichni závody užili a budou na ně rádi jednou vzpomínat.

I přes nedostatek sněhu se nakonec všechny závody uskutečnily, když organizátoři si opravdu sáhli až na dno svých sil…

O tom, že organizátorům a dobrovolníkům je potřeba složit tu největší poklonu, není třeba vůbec diskutovat. V průběhu her za mnou chodila řada známých a kamarádů a vše upřímně chválili. To je důkazem toho, že se i přes nedostatek sněhu podařilo uspořádat skutečně kvalitní závody. Za skoro zázrak se dá považovat fakt, že se při letošních sněhových podmínkách nemusel ani jeden ze závodů zrušit.

Během olympiády jste dohlížel na servis výběru v běžeckém lyžování, jak jste spokojený s umístěním právě závodníků v běhu na lyžích?

Myslím, že naši lyžaři prokázali, že to už ve svém věku na prkýnkách umí, a své výkony ozdobili několika skvělými medailemi. Byla radost je při závodech sledovat, jak se perou o každou vteřinu a bojují o co nejlepší umístění. Když pak navíc v posledním štafetovém závodě vybojovali bronzovou medaili, byl jsem opravdu rád, že jsme jim mohli jako servisní tým k takovému hezkému zážitku a úspěchu dopomoct. Co mě ale upřímně potěšilo ještě víc, bylo to, že se i tahle další parta mladých závodníků „odvděčila“ krásným zážitkem trenérovi Honzovi Novákovi za jeho usilovnou a neskutečnou celoživotní trenérskou práci pro místní lyžování. I za to jim z mé strany patří poděkování.

Měl jste čas navštívit nějaké sporty či olympijský dům v Thermalu?

Ze své aktivní sportovní kariéry moc dobře vím, kolik úsilí závodníci do tréninku a přípravy dávají, proto bylo naším hlavním cílem připravit jim lyže v maximální možné kvalitě. Tomu samozřejmě odpovídalo i naše testování a mazání lyží. Vzhledem k tomu, že se závodilo každý den a že se sníh na každý závod měnil, nezbyl na cokoli jiného už bohužel čas. Výkony ostatních sportovců jsme tedy sledovali alespoň nahlédnutím do výsledků na stránkách ODM. Sportovci ale naopak svým kamarádům fandit vyrazili, což jsme byli samozřejmě rádi.

Máte nějakou úsměvnou historku ze závodů či olympijského prostředí?

Ke každému sportu neodmyslitelně patří i pády nebo nějaké karamboly. Těm se závodníci nevyhnuli ani tentokrát, a byť samozřejmě nikdo nikomu něco takového nepřeje, občas takové pády nebo i následné vstávání sportovců na našich tvářích úsměv vyvolaly. Osobně mě pobavila noční debata našich dvou závodníků asi ve čtyři hodiny v noci o tom, kdo komu spí na půlce postele a kdo přes koho má nohy.

Karlovarský kraj dosáhl celkem na 24 medailí, vy jste tipoval před startem olympiády 15, takže určitě panuje spokojenost?

Když jsem před zahájením her tipoval patnáct medailí, v duchu jsem si říkal, zda jsem se svým odhadem takzvaně nepřestřelil (smích). Jsem ale velmi rád, že jsem se mýlila že v Karlovarském kraji vyrůstají pod vedením řady trenérů napříč různými sportovními odvětvími skutečně kvalitní sportovci. Spokojenost z mé strany samozřejmě panuje i nad tím, když nemalým dílem přispěli také závodníci v lyžování.

Co byste závěrem vzkázal organizátorům či mladým sportovcům?

Myslím, že všem v prvé řadě patří velké poděkování, jak se svých rolí zhostili, tedy jak se organizátorům podařilo celou olympiádu připravit, a naopak jak všichni sportovci mezi sebou dokázali bojovat a naplňovat olympijské myšlenky či ideály. Věřím, že nejen těm, kteří se her zúčastnili, ale i těm, kteří se třeba přišli na sportoviště jen podívat a fandit svým dětem či kamarádům, se hry líbily a budou na ně rádi vzpomínat a že třeba opět rádi zavítají do našeho hezkého kraje.