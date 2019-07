To letošní mělo centrum v Markoušovicích na Trutnovsku a účastnilo se ho patnáct set běžců. Z domácí špičky nechyběl nikdo. Chebský region reprezentovalo devět závodníků ze tří oddílů.

Sobota je vždy vyhrazena kvalifikaci. Hlavní kategorie mají 2 – 4 nalosované skupiny, z nichž přesně stanovený počet (6 – 8) postupuje do nedělního finále A, v němž se bojuje o tituly. V případě veteránů bere finále A ta lepší polovina startovního pole, nejvíce však dvacet pět borců.

Běhalo se v kopcovitém terénu známém jako Čížkovy kameny. Závod byl v první polovině tvořen extrémně kamenitým svahem, kde se v podstatě rozhodovalo. Zbývající část se odehrála v běžecky přijatelnější části, v porostově pestrých pasážích.

Pokaždé to znamenalo nasadit přiměřené tempo. Z přemíry snahy a nesprávně zvolené rychlosti vyplývaly chyby.

Ty se nevyhnuly Janu (H75) a Janě (D55) Sklenářovým, Františku Kováčovi (H18, všichni MLOK Mariánské Lázně), Jindřichu Kovářovi (H50) a Janu Hájkovi (H65, oba K ČT Aš).

Zbylá čtveřice – Jan Fišák (H75), Josef Milota (H60, oba Mar. Lázně), Jaroslav Jirásek z Chebu (H70) a ašský Karel Pilař (H60) – obsadila nadějné třetí až páté příčky a postoupila. Ve finále se však jede nanovo. Pořadí v kvalifikaci má vliv pouze na podobu startovní listiny. Ti nejlepší startují v závěru.

Ve finále se dařilo pouze Fišákovi, který určitě nebyl zklamaný z bronzu. Podotkl ale, že by přivítal větší než dvouminutové startovní intervaly. Dopadlo to totiž tak, že se finálová pětka postupně na obtížnějších kontrolách seběhla a do cíle dorazila v balíku. Stačilo se tedy udržet s ostatními.

Dobrý závod absolvoval také Pilař, jenž ve své kategorii doběhl na čtvrtém místě. Na nejbližší medailovou příčku mu scházela minuta a 35 sekund.

Finále nevyšlo Jiráskovi (8.) ani Milotovi (12.). Oba se v kamenitých kontrolách nevyvarovali několikaminutových chyb, které jim vzaly naději na dobrý výsledek.