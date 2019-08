„Jsme moc rádi, že náš závod stále láká kromě tradičních účastníků i další, nové,“ pochvaloval si organizátor Jan Drahoš. A měl k tomu řádný důvod. Právě Kiwi muž patří k největším triatlonovým závodům Xterra v Karlovarském kraji pro amatérské závodníky. „Toto vždy potěší, ale musíme brát vše s pokorou, jelikož je stále co zlepšovat, i když máme od závodníků vesměs kladné hodnocení,“ s úsměvem poukázal Drahoš. Husarský kousek se v závodě, ve kterém triatlonisté od kategorie elita až po štafety zdolávali objemy 500 metrů plavání, 23 km na kole a 3 km běh, povedl Filipu Eberlovi z týmu X-team BaNo, který si doběhl, stejně jako tomu bylo v loňském roce, pro celkový triumf. „Navíc Filip Eberl vylepšil svůj konečný čas téměř o osmnáct vteřin,“ narážel Drahoš na čas vítěze, který byl 01:12.00.9. Ale to nebylo vše. Na stupni vítězů se představil i jeho bratr Tomáš Eberl, který stejně jako při sedmadvacátém ročníku skončil na třetím místě.

„Mezi ně se vklínil pouze Jiří Svoboda z Ck teamu bike Březová,“ připomněl druhé místo Drahoš. V ženách pak ovládla kategorii elita Milada Soukupová, druhé místo brala Radka Kvasničková a třetí Veronika Kounovská. Zahanbit se však nedali ani amatéři, kteří prošpikovali osmadvacátý ročník skvělými výkony. „Někteří tradiční závodníci si zlepšili podstatně své časy, což je pro nás taková malá odměna. Jsem moc rád za účast eliťáků, kteří vždy dodají našemu závodu takový punc, hlavně amatéři si s nimi mohou poměřit své síly,“ podotkl organizátor Kiwi muže a pokračoval: „Nejstarším závodníkem byl Manfréd Krassa z chodovského ŠAKu, který letos oslaví 75 let, a naopak nejmladším účastníkem byl Lukáš Hamata z karlovarského Triatletu, ten oslaví letos 15 let.“ Závodu se letos zúčastnily i štafety. „Ty už jsou nedílnou součástí našeho závodu, i tam byly k vidění pořádné boje, kdy si triatlonisté na trati nedarovali ani metr. Nakonec se z celkového triumfu radovala tříčlenná štafeta Gazza Sportu,“ upozorňoval Drahoš. Kiwi muž však není jen o závodění. „Vše jsme zakončili slavnostním vyhlášením před dalovickou radnicí a nechyběl tradičně ani pestrý kulturní program či večerní zábava,“ prozradil Drahoš.

„Poděkování patří za vstřícnost a podporu obci Dalovice a také městu Karlovy Vary. Opomenout bych neměl ani organizační tábor s pořadateli, bez jejichž pomoci bychom vše dávali jen těžko dohromady, děkuji,“ dodal závěrem Drahoš.

Kiwi muž, 2019

Elita, muži: 1. Eberl Filip (X Team BaNo, 01:12:00.9), 2. Svoboda Jiří (Ck team bike Březová, 01:15:02.0), 3. Eberl Tomáš (Tlusťoši z X- teamu BaNo, 01:15:39.3); elita ženy: 1. Soukupová Milada (LK Jasan Aš, 01:30:05.6), 2. Kvasničková Radka (ŠAK Chodov, 01:47:37.0), 3. Kounovská Veronika (Cykloteam Ostrov, 02:03:41.8); junioři hobby 15-18 let: 1. Dvořák Jan (X-team Bang, 01:28:53.7), 2. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 01:30:37.1), 3. Pavlas Ondřej (LK Slovan Karlovy Vary, 01:36:48.5); juniorky hobby 15-18 let: 1. Srogoňová Alena (Profi Sport Cheb, 01:26:38.7); muži hobby 19-39 let: 1. Kamaryt Tomáš (KOS Plzeň, 01:15:33.5), 2. Volný Jindřich (Horní Blatná, 01:21:00.7), 3. Szewieczek Martin (Triatlet Karlovy Vary, 01:22:50.2); muži hobby 40-49 let: 1. Vojta Pavel (Žižkovský tygři, 01:18:18.6), 2. Matějovský Jan (USK Akademik Cheb, 01:19:33.9), 3. Tošner Michal (LK Slovan Karlovy Vary, 01:22:08.5); muži hobby 50+ let: 1. Landiga Michal (TJ Slavia Karlovy Vary, 01:27:55.4), 2. Jungmann Petr (TJ Slavia Karlovy Vary, 01:28:26.3), 3. Hofreiter Bohdan (Aces Team Karlovy Vary, 01:29:43.7); ženy hobby 19-39 let: 1. Odlová Hana (KOME klub Kraslice, 01:29:42.3), 2. Mravcová Vendula(KV_Řachlíci, 01:30:14.3), 3. Hovorková Barbora (USK Akademik, 01:30:27.3); ženy hobby 40+ let: 1. Rejmannová Eva (TB Perštejn, 01:31:07.0), 2. Kolovratová Kateřina (LK Slovan Karlovy Vary, 01:43:48.7), 3. Šípová Irena (Aces Team Karlovy Vary, 01:45:57.2); štafety: 1. Blanka Kubíčková, Ladislav Fabišovský, Radek Prokopius (Gazza Sport, 01:13:32.6), 2. Drahošová Eliška, Chmelík Petr, Krýsl Kryštof (X-Tri Karlovy Vary, 01:15:45.5), 3. Jakub Křeček, Martin Sýkora, Márty Sýkora (Tukan Karlovy Vary B, 01:19:55.5).