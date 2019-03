„Zlaté vítězství pro nás,“ poukazoval ve vítězné euforii ostravský trenér. A měl k tomu řádný důvod. Než se stačili fanoušci obou klubů pořádně v hale míčových sportů usadit, vyhrál jeho tým první set v poměru 25:11.

„Katastrofický vstup do zápasu nám vzal zbytek určité sebedůvěry, která v nás zůstala,“ zklamaně se vracel k nepovedenému úvodnímu setu karlovarský trenér Jiří Novák. I ve druhém setu prokázala Ostrava volejbalové srdce, když v jeho úvodu dokázala smazat několikabodové manko a dovedla i druhý set do výhry, tentokrát 25:20. „Moc důležité první dva sety, hráli jsme koncentrovaně, výborně jsme komunikovali a dodržovali, co jsme se dohodli,“ upozorňoval Václavík.

Ve třetím setu Karlovarsko vykřesalo naději, když zvítězilo 25:16. Ale následný čtvrtý set se opět odehrál pod taktovkou Ostraváků, kteří vyhráli 25:22. „I když jsme se další tři sety rvali, tak to na dobře hrající Ostravu nestačilo,“ chválil soupeře Novák.

Třetí duel čtvrtfinálové série se odehraje v pondělí 25. března v ostravské hale Sarezy v Hrušovské ulici, kde série pokračuje od 18 hodin.

„Je třeba větší odvahy, odvážnosti a nasazení, abychom Ostravu porazili a vrátili sérii domů,“ věří v navrácení série na karlovarskou palubovku kapitán Karlovarska Ondřej Hudeček.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Ostrava 1:3 (11:25, 20:25, 25:16, 22:25). Čas: 90 minut. Rozhodčí: Kořenek, Fink. Stav série: 0:2.

VK ČEZ Karlovarsko: Hudeček 1, Patočka 4, Rejlek 13, Wiesse 13, O'Dea 2, Van Haarlem 2, Pfeffer (stř. Zmrhal 12, Džavoronok 2, Penrose 4, Beer 2, Vašina). Trenér: Novák.

VK Ostrava: David 7, Podlesny 3, Janků 20, Sedláček 11, Dvořák 11, Menner 10, Sobczak (stř. Kotas). Trenér: Václavík.