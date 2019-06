Takový bude letošní XTERRA CITY TRIATHLON Ostrov, který se uskuteční v sobotu 8. června. Závod bude součástí českého poháru v terénním triatlonu a zajímavostí je, že se uskuteční jako mistrovství Vězeňské služby ČR.

Ve znamení velkých návratů se odehraje letošní ročník ostrovského triatlonu. „Po několika letech se opět spojíme se značkou XTERRA, která je pořadatelem nejslavnějších závodů v terénním triatlonu na světě,“ říká Vladimír Malý, ředitel závodu, jehož tým stojí také za závodem Světového poháru v Karlových Varech (23.-25. srpna).

Závodníci se po roční odmlce mohou znovu těšit také na Velký rybník, kde se odehraje plavecká část. Triatlon se tam vrací z retenčních nádrží pod Klínovcem. „Hrozilo, že v nádržích bude studená voda a nebude možné plavat bez neoprenu. Náš závod je ale opravdu pro každého, a tak chceme vyjít vstříc závodníkům, kteří neopren ani nemají. Zároveň jsme tím vyslyšeli zájem samotných triatlonistů, kteří si Velký rybník oblíbili,“ dodává Vladimír Malý.

Na účastníky hlavního závodu tak čeká 500 metrů plavání ve Velkém rybníku, po kterém se vydají na 20km cyklistickou část. Ta je zavede terénem do Sadova, Hájku, Nejdy a k Ostrovu. Těšit se mohou i na průjezd kolem ostrovské věznice, která je známá z televizního seriálu Rapl. Závěrečný 5km běh se odehraje v zámeckém parku a jeho součástí bude i tradiční brod.

Zajímavostí je, že před prvním závodníkem pojede na motorce Lukáš Kvapil, několikanásobný účastník dakarské rallye. Který z triatlonistů mu bude nejblíž? Na startovní listině nechybí například Václav Holub, který už dokázal český pohár jednou vyhrát. K favoritům se mohou řadit také Petr Cmunt nebo nestor František Bulava. Další zajímavá jména pak budou přibývat v posledním týdnu.

Ostrovský triatlon ovšem není jen záležitostí pro elitní závodníky. Je také skvělou volbou pro první seznámení s triatlonem a akcí pro celou rodinu. Už dopoledne se totiž koná dětský duatlon (běh – kolo – běh), který je zdarma a je otevřen i nejmladším dětem do šesti let. Kdo by se necítil na celý závod, může s příbuznými, přáteli či kolegy postavit štafetu a jednotlivé disciplíny rozdělit mezi její členy. Závodní program odstartuje v sobotu v 9 hodin závody dětí (registrace od 7:30 v Ostrově na Starém náměstí). Hlavní závod je na programu od 12:30.

Na závodní program pak naváže na Velkém rybníku Benefiční den s Filípkem. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poslouží dobré věci, proto se pořadatelé závodu zavázali, že věnují část startovného právě Filípkovi. Návštěvníci se mohou těšit na známé kapely jako Laura a její tygři, autogramiádu karlovarských hokejistů či možnost proletět se letadlem.

Novinkou v Ostrově je spolupráce s Vězeňskou službou ČR – závod proběhne jako mistrovství příslušníků této složky integrovaného záchranného systému. A nejen to: na stavbě trati se bude podílet 18 odsouzených z ostrovské věznice, kteří budou rozděleni do dvou skupin. 10 odsouzených bude pracovat na stavbě startu, cíle a zázemí na náměstí v Ostrově, dalších 8 se bude starat o přípravu depa v Hroznětíně.

Odsouzené vybrala odborná komise a jedná se o vězně pracovně zařazené na venkovních pracovištích nebo takové, kteří byli již v minulosti prověřeni v rámci extramurálních aktivit při pomocných pracích v Domově pokojného stáří, pro SOS vesničky apod. Navržení vězni se této stavby trati zúčastní dobrovolně. Odsouzení budou na trati pracovat za doprovodu zaměstnanců věznice.

„Stejně jako standardní zaměstnávání jsou i podobné akce, kde se vězni podílejí na přípravách či se jinak zapojují, velmi důležité. Pomáhají v rámci resocializace odsouzených, zejména v osvojování si pracovních návyků, které mnozí vězni při příchodu do výkonu trestu nemají,“ říká ředitel Věznice Ostrov Pavel Zange. (ae)