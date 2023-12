/FOTOGALERIE/ Když před několika lety Lucie Matoušková nedobrovolně ukončila kvůli zranění slibně rozjetou kariéru v twirlingové reprezentaci ještě netušila, že další sportovní úspěchy bude sbírat v jiném sportovním odvětví. Ostrovská kráska se totiž netradičně rozhodla pro fitness a rozhodnutí to bylo úspěšné. Během krátké doby se totiž propracovala cílevědomá dlouhovláska mezi světovou špičku.

Ostrovská kráska Lucie Matoušková uhranula Bali. | Foto: Archiv Lucie Matouškové

„Vždy jsem byla spíše tanečně a umělecky založená, ale nemyslím si, že by se člověk měl upínat jedním směrem “ prozradila na sebe Lucie Matoušková, která několik let před přesunem k fitness tvrdila muziku pod taktovkou Bedřicha Siegla v twirlingové reprezentaci. „Neustále mě fascinují lidé s vysokými cíli, a pokud cítíte, že můžete zkusit i něco jiného, neměli byste otálet,“ posílá vzkaz dalším sportovcům.

Stále usměvavá sportovkyně z Krušných hor po loňském roce, ve kterém dosáhla na nejvyšší metu, a to titul mistryně světa v kategorii fitness Ms. Runway dosáhla v právě skončené sezoně na své konto další velké a cenné úspěchy.

„Mám štěstí na rodinu přátele a lidi kolem sebe ten úspěch není jen můj, ale všech, kteří jsou na té cestě po mém boku,“ chválila si podporu svých nejbližších, kteří stojí po jejím boku, i když se zrovna nedaří. „Je to tak. Tento rok byl hodně turbulentní, když přinesl hodně náročných rozhodnutí,“ přiznává, že ne vše šlo podle plánu.

Ostrovská kráska Lucie Matoušková uhranula Bali.Zdroj: Archiv Lucie MatouškovéNakonec ale dostala náročná sezona dostala úspěšnou tečku. Matoušková nejprve uspěla na mistrovství České republiky v naturální kulturistice a fitness, čím se nominovala na Světový pohár v Bali. „Nejvíce asi bolela příprava. Pomalu každý den vstávání ve čtyři ráno kardio posléze do práce pak další trénink pravidelně do večera. Ty byly prakticky šestkrát v týdnu dvoufázové a jeden byl volnější to byla na pořadu regenerace běh plavání otužování,“ přiblížila Matoušková náročnou náplň přípravy, kterou absolvovala.

„Navíc hned po českém mistrovství jsem začala s dietou, takže to bylo šest sedm měsíců před Světovým pohárem,“ připomněla.

Navíc během tréninků sháněla ostrovská sympaťanda potřebné peníze. „Díky projektu Startovač se mi podařilo vybrat důležité finance, čímž se mnou cestu na Bali prožívala i široká veřejnost, která právě na vrchol sezony přispěla, za což jim patří velké poděkování,“ neskrývala nadšení z podpory, která se ji dostala.

Pak už nabrala směr Bali, kde hájila barvy České republiky v pěti kategoriích. „Pro někoho hromada zbytečného úsilí, pro mě bylo Bali jako splněný sen. Poháru vévodila australská špička a závodníci z Nového Zélandu proto, když jsem se dostala do finálové pětice a odcházela jsem s medailí na krku, nečekala jsem, že to bude teprve začátek,“ říkala ke dvěma bronzům, které získala v kategoriích Ms. Swimsuit.

Mám štěstí na rodinu a lidi kolem sebe, říká mistryně světa Lucie Matoušková

„Euforie gradovala a já se šíleně těšila, až vše oznámím rodině. O pár hodin později jsem se slzami v očích oznamovala ještě další dva kovy,“ říká s úsměvem Lucie, která si nakonec odvezla z Bali dvě bronzové a dvě stříbrné medaile, ty ukořistila v kategoriích Ms. Runway a Ms. Street model. „ Sport je mou nedílnou součástí a pevně věřím, že mě tato zkušenost posune do roku 2024 správným směrem, “ přeje si závěrem ostrovská kráska.