„Trochu nás svázala důležitost utkání,“ přemítal s odstupem času karlovarský trenér Jiří Novák.

„Sice jsme hráče nabádali, že to je jeden z dalších zápasů v sezóně, ale sami si vnitřně vytvořili tlak a tentokrát jsme se nemohli opřít o naše zbraně, což je servis a útok na side out,“ poznamenal ke klíčovým zbraním Karlovarska, které zůstaly v semifinálové bitvě nevyužity.

Na neúspěšné vystoupení v Českém poháru musí Karlovarsko co nejrychleji zapomenout, již dnes se totiž představí v CEV Challenge Cupu – Vyzývacím poháru, kdy bude na programu první utkání čtvrtfinálové série s tureckou Ankarou.

„O soupeři máme informací dostatek, jen toho času není moc se připravit a zvláště pro hráče, kteří musí každý třetí den vstřebávat informace o jiných hráčích,“ narážel Novák na nabitý program svého týmu během února, kdy střídá jak na běžícím páse utkání na mezinárodní a tuzemské volejbalové scéně.

„Myslím si, že kluci už si zvykli na dvě utkání týdně, nejtěžší je asi cestování,“ připomněl dlouhé a náročné přesuny k utkáním v rámci Evropského poháru.

Navíc tým z lázní nečeká v Turecku žádné klidné prostředí, ba naopak, Turci umí vytvořit v domácím prostředí pořádně bouřlivou atmosféru. „Z videa jsme moc lidí na tribunách neviděli, tak uvidíme, jak moc bouřlivá ta atmosféra bude,“ poukázal Novák.

Ankaře patří v turecké Efeler lize průběžná čtvrtá příčka, navíc doma bude podle předpokladů tvrdit roli favorita. „Každý zápas chceme vyhrát,“ upozorňoval karlovarský trenér.

„Pro nás bude nejdůležitější otřepat se ze sobotní porážky, podat na každém postu kvalitní výkon a mít na hřišti pozitivní a bojovnou náladu,“ nastínil Novák, co by mohlo Karlovarsku přinést dobrý výsledek. „Pak uvidíme, na jaký výsledek to bude stačit,“ dodal závěrem kouč Varů.