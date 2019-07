Karlovy Vary – Další velký úspěch přistál o víkendu na účtu ostříleného triatlonisty Jana Kubíčka. Ten v rámci ETU Targu Mures European Cross Triathlon Championship urval v Rumunsku pátou příčku, jenže mohlo být i lépe.

Jan Kubíček. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Veronika Zimová

„Nakonec z toho bylo páté místo, ale s přímým přenosem boje o bronz,“ popisoval Jan Kubíček v cíli své pocity po závodu, ve kterém pošilhával po evropském bronzu. Vše odstartovalo plavání, ve kterém triatlonisté zdolávali 1000 metrů. „S výstřelem jsem se vrhl do vody, hlavně ať mi nespadnou brýle,“ přidával obavy již s úsměvem Kubíček. „Plavání bylo jednokolové ve slepém rameni kanálu, byla to pořádná mela. Já to proto hrnul, co to dalo, abych neztratil kontakt s čelem.“