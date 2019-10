Na prvním turnaji, který byl po dva víkendové dny na pořadu ve Zlíně, vytěžili svěřenci trenéra Milana Bicana ve čtyřech utkáních skvělých sedm bodů. Velkou premiéru si odbyli Karlovaráci v úvodním duelu, ve kterém se jim postavil do cesty celek Kojetína, se kterým nakonec Varáci prohráli až po velkém boji v pátém setu 2:3. „Výborně rozehraný zápas, který se nám nepovedlo dohrát ve třetím setu do vítězného konce, soupeř převzal iniciativu a se štěstím vyhrál v tiebreaku,“ ohlédl se za úvodním duelem trenér Karlovarska Milan Bican.

Po bodovém zisku však Karlovarsko ve druhém měření volejbalových sil nestačilo na výběr pražských Lvů, kterému podlehlo 0:3.

„Zápas s favoritem opět nezačal špatně, hráli jsme odvážně set a půl, potom už nás favorit přehrál. Sestavou jsem velmi míchal, chtěl jsem se připravit na druhý den a najít optimální sestavu,“ přidal hodnocení ke druhému vystoupení Bican. Pak už Karlovarsko bralo jen vítězství. Ve třetím se karlovarskému výběru postavil do cesty Zlín, který musel skousnout prohru 1:3. „V tomto utkání byla vidět naše převaha, když s příchodem Matyáše a Radka jsme jasně přehráli Zlín. Jen ve druhém setu jsme se nevyvarovali zbytečných chyb a nechali jeden set soupeři,“ narážel Bican nejen na posily z extraligového A-týmu Karlovarska Matyáše Džavoronka a Radka Baláže, ale také deset chyb na podání. Závěrečnou vítěznou tečku si užili junioři Karlovarska v souboji s Českými Budějovicemi, které přejeli v poměru 3:0. „Rozhodující zápas o druhé místo v tabulce, byla vidět naše převaha v útoku. Druhý set rozhodl o našem vítězství po dramatické koncovce,“ pochvaloval si po druhém vítězství a zisku druhého místa v průběžném pořadí kormidelník Karlovarska. Další velká premiéra čeká o tomto víkendu extraligové kadety v trikotech Karlovarska. „V sobotu 12. října zveme všechny fanoušky na extraligu kadetů do Sokolova, kde se pokusíme postoupit do třetího koše. Vše odstartuje v hale sokolovské ISŠTE v 10 hodin, kdy bude na programu derby se Sokolovem,“ zve fanoušky volejbalu do města hnědého uhlí Bican.

Výsledky, Zlín

Karlovarsko – Kojetín 2:3 (28:26, 25:22, 18:25, 12:25, 14:16). VK ČEZ Karlovarsko: Fišer, Petrák, Štěpán, Stefanovič, Škubal, Šindler, Bárta (stř. Hnojský, Bubelini).

Karlovarsko – Lvi Praha 0:3 (22:25, 17:25, 16:25). VK ČEZ Karlovarsko: Fišer, Petrák, Šindler, Stefanovič, Bubelini, Škubal, Bárta (stř. Štěpán, Hnojský).

Karlovarsko – Zlín 3:1 (25:13, 23:25, 25:10, 25:12). VK ČEZ Karlovarsko: Džavoronok, Petrák, Šindler, Baláž, Stefanovič, Fišer, Bárta (stř. Škubal, Bubelini, Hnojský, Štěpán).

Karlovarsko – České Budějovice 3:0 (25:20,30:28, 25:14). Džavoronok, Petrák, Šindler, Baláž, Stefanovič,Fišer, Bárta (stř. Škubal, Bubelini, Hnojský, Štěpán).