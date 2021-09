Zlínu vyšla dokonale první třetina, během které vstřelil tři branky. Ve druhé třetině se Žraloci přiblížili soupeři na rozdíl branky, když dvakrát skórovali, ale hosté opět dvěma góly šli do dvoubrankového trháku. Ten sice dokázali hráči Varů smazat na jednobrankové manko, ale na víc jim již nezbyl čas.

Utkání načali lépe hosté z Havířova, které poslal ve 3. minutě do vedení Popov. Žraloci však dokázali brankami Karla Wágnera a Michala Geiera otočit ukazatel skóre na svou stranu. Posléze však přidal Havířov na obrátkách a vítězství mu zařídil dvěma góly během 28. minuty Panfilov.

V úvodním kole České parahokejové ligy nejprve hráči Sharks přivítali na ostrovském zimáku Havířov, který dorazil do Krušných hor i s ruskými reprezentanty, což se nakonec ukázalo jako rozhodující, Havířov duel vyhrál 3:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.