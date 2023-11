Po zranění jedničky VK ČEZ Karlovarska na postu univerzála Patrika Lamance v úvodu volejbalové sezony se musel narychlo přeškolit sedmnáctiletý smečař Matěj Pastrňák na nový post. Volejbalová naděje Karlových Varů, která tvrdí muziku právě na postu univerzála se s pořádnou náloží velké odpovědnosti srovnala v krátkém čase velmi dobře. „Je to velká změna,“ uznává Matěj Pastrňák.

Karlovarsko čeká Pohár CEV, ve kterém se představí na palubovce finské Valepy. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

„Nevím, jestli bych o sobě řekl, že jsem lídr týmu,“ odmítá s úsměvem Pastrňák roli jednoho z tahounů Karlovarska. Jenže čísla mluví jasně. Mladá puška Karlovarska svými body napomáhá výběru z lázní každý zápas důležitým bodovým přísunem. „Je ale jasné, že když hraji na postu univerzála, tak se to, tak trošku očekává,“ říká smířlivě Pastrňák.

Během sedmi extraligových vystoupení nasbírala mladá puška z lázeňského města pětadevadesát bodů, což dělá průměr necelých čtrnácti bodů na jedno utkání. I přesto by se rád Pastrňák navrátil zpět na post smečaře.

„Hrát na účku mi určitě nevyhovuje tolik jako na smeči. Doufám, že se Lami co nejdříve uzdraví a budu moct začít znovu bojovat o svoje místo na hřišti na postu smečaře,“ prozradil Pastrňák, že už se těší na bitvy o post smečaře, ve které mu budou konkurovat Jakub Ihnát, Marino Marelić či Spencer Olivier. Navíc během zápasů profituje Pasta ze zkušenosti a podpory svých zkušenějších spoluhráčů.

Chtěli jsme šest bodů a máme je, chválil si úspěšnou moravskou misi Sketcher

„Určitě je to důležité,“ chválí si spolupráci se svými volejbalovými kolegy Pastrňák. „Hlavně to, že cítím, že tam nejsem zkušenějším klukům jenom na obtíž, ale mohu i pomoct to je nejdůležitější,“ upřesnil karlovarský benjamínek.

Karlovarsko zažívá v posledních kolech vítězné tažení čtyřikrát v řadě totiž dosáhlo na tři body, čímž se prokousalo v tabulce již na šestou příčku. „Čtyři důležité výhry máme za sebou, ale jestli chceme hrát o titul, tak máme před sebou ještě hromadu práce,“ krotil Pastrňák vítěznou euforii.

A ví, o čem mluví. Jeho tým totiž čekají ještě další náročné zápasy. Mezitím si Vary navíc odskočí na mezinárodní scénu, když ve středu 22. listopadu se představí od 18.30 hodin na palubovce finské Valepy v prvním utkání Poháru CEV, ve kterém Karlovarsko bude usilovat o postup mezi šestnáctku nejlepších týmů.

Hrát s touto partou kluků a pro fanoušky Varů je skvělý zážitek, říká Carmody

„Valepa je každoročně silný tým. Vítěz Finské ligy. Má hodně zkušené hráče, které doplňují mladší generací,“ prozradil poznatky o finském soupeři Pastrňák. Cíl mají Karlovy Vary jasně daný uhrát co nejlepší výsledek pro domácí odvetu, která bude na programu v hale míčových sportů ve středu 29. listopadu od 18.00 hodin. A spoléhat budou Varáci na své věrné fanoušky.

„Na fanoušky se spoléháme hodně. Sice Valepa není tak věhlasný soupeř jako minulý rok například Trentino, ale věřím, že i přes to se míčovka naplní a atmosféra bude skvělá,“ věří v narvanou halu míčových sportů v domácí odvetě s Valepou Pastrňák.