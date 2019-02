Karlovy Vary - Ani napočtvrté energetici Oceláře nepřehráli, ačkoliv se pro ně nedělní zápas vyvíjel slibně díky fantastické kombinaci na jeden dotek, kterou při svém 500. utkání v extralize zakončil Stanislav Balán.

Petr Stloukal | Foto: DENÍK

Ovšem díky dvojici rychlých gólů v polovině prostředního dějství Třinec skóre otočil a náskok si udržel až do závěrečné sirény. Své dojmy z vyrovnaného utkání sděloval jeden z aktérů onoho vydařeného přečíslení Petr Stloukal.

Petře, ve všech předchozích střetnutích s Oceláři jste padli, ale vždy jen o gól, o dva. Věřili jste si, že by to tentokrát mohlo vyjít?

Určitě jsme si věřili, s tím musíte jít do každého zápasu, že si věříte, ať už to je Sparta nebo Chomutov, to je jedno. Dneska to bylo o gól, chybělo možná trošku štěstíčka, měli jsme tam nějaké šance. Samozřejmě Třinec, kvalitní mužstvo v útočném pásmu, nám ukázal, jak se má hrát hokej, a zaslouženě vyhrál.

Třinec vás na začátku utkání nepouštěl do žádných šancí, držel vás pod pokličkou. Jak bylo těžké se z toho dostat a prodrat se dopředu?

Vlétli na nás, nám moc nejezdily nohy, což je možná už únava z předchozích zápasů, kterých je teď hodně. Dost nám teď pomůže pauza a musíme se nachystat, protože nás teď čekají důležitější zápasy o desítku, a popereme se o to.

Jaké máte plány na reprezentační pauzu?

Máme tam samozřejmě nějaké tréninky, ale během volna se budu věnovat rodině a možná pojedeme někam do hor, abychom si vyčistili hlavu.

Vrátím se k zápasu a vašemu prvnímu, a nakonec jedinému, gólu: krásná kombinace na jeden dotek. Jak se vám to povedlo?

Prvotně jsme získali puk v obranném pásmu a viděl jsem, že pojedeme dva na jednoho, tak jsem přihrál Standovi Balánovi. Ten si asi všiml, že mu tam zezadu přijíždí Martin Kohout, tak mu hned přihrál zpátky. Já jsem viděl, že jsem už v pozici, ze které nevystřelím, tak jsem to ťukl zpátky Standovi a ten to už měl do prázdné branky. Pěkný gól, ale je nám to k ničemu, body nemáme.

Ve druhé třetině dokázal Třinec dvěma góly během tří minut otočit skóre. Co se tam zlomilo?

Přečíslení. V první třetině je neměli, sice nás motali v útočném pásmu, ale neměli nějakou extra šanci z přečíslení. Ve druhé třetině nevím, co se stalo, začali nám propadávat a jezdit dva na jednoho. Když takhle kvalitní mužstvo jede párkrát dva na jednoho, vždycky z toho dá gól.

David Sokol