Nejen běžci z Karlovarského si přijdou o víkendu, přesněji v sobotu 8. června na své. Podávat se totiž bude bohaté běžecké menu, které zahrnuje hned tři lahodné chody.

Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 maraton 2023. | Foto: Daniel Seifert

Vše odstartuje v sobotním dopoledni, přesněji v 10.00 hodin, kdy se o běžecký předkrm postará pod taktovkou sokolovského městského domu kultury Barevný běh. Pestrobarevný závod plný zábavy o délce 3,3 km, každoročně přiláká na startovní rošt několik stovek běžců. I letos se mohou těšit závodníci na záplavu křiklavých barev. Závod je pro ženy, muže i děti s doporučenou dolní věkovou hranicí 12 let, když start i cíl bude tradičně na Starém náměstí. Zájemci se mohou registrovat na závod na místě, a to v pátek 7. června od 17.00 do 20.00 hodin v MDK Sokolov, nebo v sobotu 8. června na Starém náměstí, když startovné činí 400 korun.

V sobotu 8. června pak bude programu v Karlových Varech, přesněji v krásném prostředí karlovarských lázeňských lesů, v okolí Linhartu, jubilejní 10. ročník Sokolské jedenáctky, který pořádá T.J. Sokol Karlovy Vary. Start i cíl je v bezprostřední blízkosti Přírodního lanového centra a závod je určen pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po dospělé. Vše odstartuje prezentací, pro děti od 9.00 hodin, dospělé pak od 11.00 hodin. Jubilejní desátý ročník zahájí svými závody děti, a to od 10.00 hodin. Ve 12.00 hodin pak přijdou na pořad kategorie dorostu, dospělých a štafet, které budou zdolávat dva okruhy o délce 5,5 km. Zájemci se mohou registrovat na závod do pátku 7. června do 12.00 hodin na sokotime.cz, nebo za zvýšené startovné na místě. Každý účastník obdrží v cíli pamětní medaili při příležitosti pořádání 10. ročníku závodu, a po vyhlášení hlavního závodu proběhne tradiční tombola a společné foto.

Zlatý hřeb běžeckého dne pak obstará od 18.00 hodin Sokolovský BMW Group 1/4 maraton, a to opět pod taktovkou sokolovského městského domu kultury. Převážně rovinná trasa o délce 10.5 km povede již tradičním směrem se startem opět před MDK Sokolov. Závodníci si tak mohou užít podporu přihlížejících fanoušků i náhodných kolemjdoucích díky trase vedoucí centrem města. Závod je pro ženy i muže s doporučenou dolní věkovou hranicí 16 let. Zájemci se mohou registrovat on-line na sokolovskyctvrtmaraton.cz, nebo poté na místě v pátek 7. června od 17.00 do 20.00 hodin v MDK Sokolov, v sobotu 8. června pak od 14.00 do 17.20 hodin, kdy startovné činí do 6. června 450 Kč, poté pak 500 Kč, kdy v ceně startovného je triko s logem závodu, startovní čip a startovní číslo.