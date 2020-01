Ano, přesně tak. Do města minerálních pramenů se totiž přesunul z rakouského SK Aich Dob osmadvacetiletý slovenský univerzál Peter Mlynarčík. „V bývalém klubu jsem nebyl spokojený, tak jsme se rozhodli na rozvázání kontraktu a následně přišla nabídka z Karlovarska a já ji přijal,“ přiblížil svůj přesun do klubu trojnásobného extraligového medailisty Peter Mlynarčík. Dvoumetrový slovenský reprezentant však vůbec nešel do neznámého prostředí.

„Něco jsem věděl od Marcela Luxe či Radoslava Prešinského, ale samozřejmě se snažím sledovat českou ligu, takže jsem věděl, že Karlovarsko hraje velmi dobrý volejbal,“ chválil tým z lázeňského města Mlynarčík. Volejbalový rodák ze slovenského Lučence chce napomoci Karlovarsku k co nejlepším výsledkům. „Od angažmá očekávám nejen zlepšení mé hry, ale především se budu snažit pomoci týmu nejlépe, jak to umím,“ prozradil Mlynarčík. V Karlovarsku bude levoruký volejbalista krýt záda kapitánu Filipu Rejlkovi.

„Věděl jsem od začátku, jaké bude moje místo v týmu. Filip je vynikající univerzál a věřím, že při množství zápasů je někdy dobře, aby si oddychl,“ přemítal Mlynarčík. Do kabiny zapadl vytáhlý univerzál bez problémů. „Můj příchod mě něco stál, ale s tím jsem počítal,“ s úsměvem poukázal Mlynarčík a pokračoval: „Myslím si, že i kabina mě přijala bez problémů, tedy alespoň já se tak cítím.“ Mlynarčík má již za sebou úspěšnou premiéru v trikotu Karlovarska v rámci Českého poháru, kdy se představil v souboji s VK Ostrava, přes který Vary přešly po výhře 3:0 na sety do FinalFour. „Se svou premiérou spokojený moc nejsem, jelikož určitě je stále co zlepšovat. Musím přiznat, že jsem byl dost nervózní, a z toho pramenily chyby,“ vracel se k premiéře v dresu Karlovarska Mlynarčík. Teď před sebou má Karlovarsko osmifinále Vyzývacího poháru, ve kterém bude hostit ve středu 29. ledna od 18 hodin v hale míčových sportů rumunské Zalau. „Já bohužel hrát nemohu, jelikož jsme předtím nastoupil v poháru za předcházející klub. I přesto věřím, že je velká šance postoupit, takže klukům budu držet palce,“ dodal Mlynarčík.

Vizitka Petera Mlynarčíka, VK ČEZ Karlovarsko

Peter Mlynarčík se narodil 29. listopadu 1991 ve slovenském Lučenci. Do roku 2008 působil slovenský univerzál v MVK Detva. Posléze zamířil do COP Trenčín, kde působil levoruký volejbalista do roku 2013.

Následně hájil barvy ŠK Chemes Humenné a Spišská Nová Ves. V roce 2015 si odbyl debut v reprezentačním seniorském výběru Slovenska na turnaji Alba Regia Volleyball Gala v maďarském Székesfehérvári proti Chorvatsku. V roce 2015 si připsal na účeti své první zahraniční angažmá, v rakouském Posojilnica Aich Dob, kde hrál do roku 2017. Poté zamířil k další zahraniční štaci do Hypo Tirol Alpenvolleys a v roce 2018 se navrátil na rodné Slovensko, kde hájil barvy VK Prievidza, odkud se přesunul v roce 2019 do rakouského SK Aich Dob a odtud pak do Karlovarska.

Se slovenským týmem dosáhl na 5. místo na Evropských hrách v Baku, dvakrát si zahrál Světovou ligu, jednou startoval na mistrovství Evropy, v Evropské lize a také Evropské kvalifikaci.