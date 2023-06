/BOJOVÉ SPORTY/ Uplynulý víkend se sportovní hala v Sokolově zaplnila fanoušky smíšených bojových umění, kteří se sešli, aby sledovali své favority na akci IAF 8, na které nechyběla ani pětice bojovníků karlovarského Alpha Gymu.

Pětice fighterů karlovarského Alpha Gymu zažehla ohňostroj v Sokolově na IAF 8. | Foto: IAF 8

Bojový večer otevřel Ondřej Linhart z Alpha Gymu, který se postavil Nikolasi Novákovi z pražského Reinders MMA. Linhart projevil svou bojovou odhodlanost, ale Novákova strategická připravenost a zručnost ve wrestlingu se ukázala jako rozhodující faktor v utkání.

Navzdory Linhartovým pokusům ovlivnit průběh zápasu údery do těla a kopy, Novák ukázal svou taktickou převahu a ovládl zápas především na zemi. Robert Kučera, další bojovník Alpha Gymu, čelil Samuelovi Lauovi z domácího Falcons MMA. Kučera svými dovednostmi neutralizoval Lauův wrestling. Kučera kombinoval precizní údery na tělo s naskočenými koleny a zaslouženě získal vítězství na body.

Ve třetím utkání večera se Pavel Pilný z Alpha Gymu střetl s Nickem Stamidisem z pražského Reinders MMA. I přes svůj hbitý vstup do zápasu a několik povedených zásahů, se dostal Pilný na zem, kde se snažil použít svojí známou páku na nohu. Stamidis však z toho dokázal uniknout a poté Pilnému zasadil řadu těžkých úderů, což donutilo rozhodčího zápas předčasně ukončit.

„Zápas mi nevyšel podle představ, ale těší mne, že stále mohu zápasit s nejlepšími v této organizaci. Děkuji svým dlouholetým partnerům za podporu. Rád bych přímo zmínil MedeorKV, TK-INSTAL, Asia & Sushi Restaurant, West Tattoo, Atoma Store, Fair Sport, Nutrend a EGO Combat. Příště se vrátím silnější,“ řekl po utkání Pilný. Čtvrtý zápas svedl Daniela Novotného z Alpha Gymu v souboji s Ondřejem Stachem z Falcons MMA. Zápas se odehrával podle hybridních pravidel MMA Striking, které se ukázaly být pro Novotného velkou výhodou. Jeho agresivní přístup a mohutné údery zasypávaly Stacha, který se postupně začal otáčet a bylo vidět, že mu Novotného údery „nechutnají“. Zápas skončil netradičním ukončením na škrcení ze strany Novotného, čímž potvrdil své umění a širokou škálu bojových dovedností.

„Můj sportovní výkon byl možný díky podpoře mnoha sponzorů, kteří podporují růst a rozvoj smíšených bojových umění. Jmenovitě jsou to TST Booster, Babe_clothes, dr.wolfcbd, Armovna Otovice, fyzioterapie Martin Tobisch, Molly club KV, J&K corporation investment, Willys barber shop, West_Tattoo.eu, Staroslovanská kuchyně Loket, Fight Store, Namman Muay a Atoma Store. Chtěl bych také vyjádřit své hluboké poděkování fanouškům, kteří podporují naše sportovce a přišli v hojném počtu,“ chválil si podporu sponzorů a fanoušků Novotný.

Posledním bojovníkem karlovarského Alpha Gymu, který nastoupil do klece byl Krishan Singh Rawat. Rawat, známý trenér karlovarského Alpha Gymu, předvedl svůj všestranný talent proti Jakubu Kuklovi z pražského Penta Gymu Praha. Zápas byl očekávaným soubojem stylů, přičemž Rawat ukázal naprostou dominanci jak v postoji, tak i na zemi. Rawat zápas ukončil v prvním kole na arm-bar, čímž dokázal, že v karlovarském gymu jsou silné kvality i v tradičních zemařských disciplínách, a že se lze špičkově připravit na profesionální zápas i v malém krajském městě, jakými Karlovy Vary jsou.

Toto vítězství znamenalo triumfální návrat Rawata do profesionálního MMA po dlouhé pauze, což slibuje do budoucna velké věci. Jeho výkon dal předzvěst, že Alpha Gym bude do budoucna silným hráčem v oblasti smíšených bojových umění.