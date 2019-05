Na domácím kolbišti v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech během Fight Night West 3 smetl na začátku druhého kola Srba Miodragoviče. Dobře vyšel karlovarskému bojovníkovi i těžký zápas s Polákem Bugarou na GCF 44 v Sokolově. Rovněž výhra, v prvním kole.

A v českém žebříčku MMA posun na druhé místo váhy do 77 kilogramů a také nabídka organizace Oktagon na zářijový zápas s Gáborem Borárošem. Jenže přišla zdravotní komplikace, poškozený meniskus, k tomu natržený biceps. A velmi očekávaný duel se slovenskou hvězdou tak musel Kužela „odpískat“, a počkat si na březnový Oktagon číslo 11 v Ostravě.

Tady před 11.300 diváky svedl česko-slovenskou bitvu s Robertem Pukačem. „Byl to turnaj velkých rozměrů, organizace byla profesionální a atmosféra skvělá. I když jako aktér to mám tak, že v tom stresu a soustředění moc nevnímám, jestli jsou v hledišti dva, nebo 12 tisíc diváků,“ říká Tomáš Kužela.

Ve vyprodané Ostravar Aréně předvedl s „diamantovým čávem“ ze Slovenska Pukáčem tradičně strhující představení, což ostatně dokladovaly bouřící ochozy. „Zápas mě bavil a nepřipouštěl jsem si, že by mě soupeř mohl natolik ohrozit, tak jak se to stalo v posledním kole. To byla asi ta chyba,“ zamýšlí se Tomáš Kužela.

Po deseti vteřinách třetího kola byl po tvrdém úderu Pukače konec. „Měl jsem v plánu v závěrečném kole změnit taktiku a přejít se soupeřem na zem, což už jsem bohužel nestihl,“ lituje karlovarský zápasník. Navíc se znovu ozvalo staré zranění, a tak si fanoušci MMA budou muset na další velmi atraktivní zápasy Tomáše „Thora“ Kužely zase chvilku počkat.