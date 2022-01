„My nevěděli, co od zápasu čekat, jelikož jsme věděli, že jeden ze stěžejních hráčů hostů nepřijel, takže soupeř musel řešit problémy se sestavou,“ prozradil před zápasové obavy univerzál Karlovarska Patrik Indra.

Cíl však měla volejbalová družina z lázeňského města daný. „Chtěli jsme hlavně navázat na zápas z Budějovic, kde jsme hráli velmi koncentrovaně a dobře ve všech činnostech,“ poukazuje Indra.

To se vesměs hráčům Karlových Varů dařilo, i když v první sadě to nebylo příliš ideální.

„Začátek jsme měli trochu rozpačitý, ale pak jsme přišli na to, že i na druhé straně stojí hráči jako my. Začali jsme hrát naši hru a i trochu se štěstím jsme vyhráli první koncovku,“ přiznává Indra, že v závěru prvního setu se přiklonila na stranu Varů potřebná štěstěna.

Skvěle. Galatasaray v lázních narazil, Karlovarsko bralo první výhru

Posléze však volejbalisté z lázní svého soupeře dokázali přehrát ve všech činnostech. „Myslím si, že od druhého setu jsme jednoznačně udávali tempo my. Ničeho jsme se nebáli, výborně jsme podávali a bránili, a to si myslím, že byl ten hlavní klíč,“ chválil si karlovarský univerzál velmi dobrý výkon celého týmu.

Volejbalovou pohodu si přeneslo Karlovarsko i do třetího setu, který s přehledem vyhrálo. „Určitě panuje velká spokojenost, jelikož porazit tak věhlasného soupeře, jako je Galatasaray, 3:0 na sety, to se neděje každý den,“ řekl s úsměvem autor šestnácti bodů.

Sám ale ví, že jeho tým je prozatím na půl cesty. „Samozřejmě víme, že v Istanbulu to bude úplně o něčem jiném. Oni si na domácí palubovce hodně věří, každopádně my se na to musíme hlavně fyzicky dobře připravit,“ upozorňuje Indra na sílu soupeře v domácím prostředí.

Vary sestřelily Budějky z trůnu

Předtím si však odskočí Vary na tuzemskou scénu, když se dnes od 17.00 hodin představí v UNIQA extralize na horké palubovce Příbrami. „Víme, jak Příbram hraje, nás doma v prvním zápase zaskočila,“ vrací se k prvnímu extraligovému zaváhání Karlovarska Indra.

„Nesmíme nic podcenit, jelikož Příbram je velice kvalitní mančaft plný cizinců a my určitě budeme chtít tři body,“ přeje si další plný bodový zisk Indra.