K prvním zápasům vyrazili po restartu boxeři Sokolova, ti zamířili do Prahy, tady je čekalo první kolo České národní ligy. V Radotíně se boxovalo pod otevřeným nebem, kde byla připravena dvě kolbiště. „Pořadatelům vyšlo počasí, bylo slunečno. Postaveny byly dva ringy, jeden, menší pro školní mládež a kadety, druhý, větší pro juniory a muže,“ přibližuje sokolovský trenér Jan Malý, ten poslal mezi provazy celkem pět svých svěřenců.

Jako první nastoupil Tomáš Goliáš proti domácímu Harastejovi. „Na Tomášovi i jeho bratrovi je vidět, že kvůli koronaviru nestáli. I když se netrénovalo, tak doma makali, táta jim zařídil tělocvičnu. Takže boxoval lépe než před pauzou, dařily se mu rovné pravé direkty, těmi zasahoval soupeře, a ve druhém kole zvítězil r.s.c.,“ popisuje kouč Sokolova.

Poté zamířil do ringu druhý z bratrské dvojice, Martin Goliáš. Ten se postavil proti Rozsívkovi z Kostelce. „Úplně mě nadchl. I když je malého vzrůstu, váží jenom 35 kilogramů. Dokáže uhnout, produkuje technický box, zasahuje soupeře. Od začátku tady bylo jasné, kdo bude vítězem,“ pokračuje Jan Malý. Stejně to viděli rozhodčí, výhra na body.

Třetí se postavil mezi provazy Kevin Vu. „Je na něm vidět, že není na rozdíl od bratrů Goliášů tak vyboxovaný, měl teprve druhý zápas. Ten první se mu moc nevydařil, tak jsme čekali, jestli si opraví reputaci,“ říká sokolovský trenér. To se povedlo, i když duel se nevyvíjel pro sokolovského zástupce dobře. „Soupeř ho v prvním kole honil po ringu, tak jsem mu v přestávce vysvětloval, že to je cesta do hrobu, jak se říká, že tady tím stylem prohraje,“ prozrazuje Jan Malý.

Vu si ale vzal jeho slova k srdci. „Do druhého kola nastoupil úplně jinak, dvakrát soupeře zasáhl a ten byl počítán… Rozhodčí zápas ukončil,“ mohl být spokojen kouč boxerů z hornického západu.

Poslední se ve školní mládeži představila mistryně republiky Eliška Gubová. „Její soupeřka byla daleko nezkušenější, ale také se porvala o vítězství,“ líčí Jan Malý.

To bylo vidět hlavně v prvním kole. „Někdy to vypadá, že je Elišce Gubové líto soupeřů a nechce jim ublížit. Dobře se pohybuje, krouží jako vosa, ale nebodá,“ usmívá se trenér.

A tak musela přijít po prvním kole domluva. Ta opět přinesla výsledky. „Nabádal jsem ji, že musí přitvrdit. Boxovala potom excelentně, byl to úplně jiný obraz, zasahovala, uhýbala, hned se vracela s dalšími údery,“ pokyvuje uznale Jan Malý. Soupeřka dlouho tuto změnu nevydržela a ke konci druhého kola byl konec. Vzdáním protivnice.

Michal Matějovič před zápasem se svým trenérem a otcem Lubomírem MatějovičemZdroj: BC Sokolov

Posledním zástupcem Sokolova v Praze byl v mužích Michal Matějovič v duelu proti Taušovi z Českých Budějovic. „Meky dělal chybu, že se nechal od soupeře vždycky zavřít do provazů, nebo do rohu, a tam měl sice dobrý kryt a nebyl tak počítán, ale schytal hodně úderů,“ nechává nahlédnout do ringu Jan Malý.

Soupeř sice často nedovoleně držel a toho si všiml i rozhodčí, a byl tak veřejně napomínám, ale na více než porážku 1:2 na body Matějovič nedosáhl.

Jan Malý v Praze postrádal Romana Malého. „Škoda že nejel, myslím si, že byl také ve formě, ale měl už dlouho dopředu domluvený jiný program,“ litoval.

Boxery Sokolova teď místo tradičních prázdnin čeká normální trénink. „Nebudeme dělat přestávku, ale budeme pracovat dál. Všechna mistrovství máme hned na podzim, musíme dohnat ztrátu po pauze a pořádně se připravit,“ hlásí Jan Malý.