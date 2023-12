/VOLEJBAL/ Extraligoví volejbalisté Karlovarska potvrdili roli jasného papírového favorita, když v sobotním utkání 12. kola nejvyšší tuzemské soutěže porazili domácí výběr SKV Ústí nad Labem hladce 3:0 a zajistili si tím, že Vánoce stráví na čtvrtém místě tabulky.

Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko (na archivním snímku) zvítězili na palubovce Ústí nad Labem jasně 3:0. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/ Aleš Bedlík

V prvním setu Ústí příliš nekousalo. Karlovarští měli celý průběh úvodní sady pod kontrolou a vyhráli ji 25:13. Ve zbývajících dvou setech se Severočeši výrazně zlepšili, ale v koncovkách byli úspěšnější hostující hráči, kteří zvítězili 25:23 a 25:20. Po zásluze si tak domů odvezli všechny tři body a spravili si chuť po čtvrteční porážce na palubovce tureckého týmu Arkas Izmir, kde v první bitvě osmifinále CEV Cupu prohráli 1:3 na sety.

Volejbalisté Karlovarska v Turecku neuspěli, rozhodly koncovky setů

„Podali jsme dobrý výkon, zejména po čtvrtečním cestování. Svým chlapcům gratuluji k výkonu,“ řekl trenér Karlovarska Liam Sketcher. „Před zápasem v Ústí jsme si řekli, že chceme hodně tlačit do servisu. Jak na skákaném, tak hlavně i na plachtěném, protože když Ústí pustíme do hry, tak se proti nim spatně hraje. A to se nám povedlo, zejména v prvním setu extrémně,“ liboval si kapitán Západočechů Daniel Pfeffer. „Pak tam samozřejmě byly pasáže, ve kterých jsme povolili a Ústí se toho chytlo, ale díky nahraným bodům jsme vždy sety dokázali dotáhnout do vítězného konce,“ doplnil k hodnocení.

Karlovarsko čekají do konce tohoto kalendářního roku ještě tři zápasy. V extralize hostí 28. prosince Příbram a o dva dny později jedou do Brna. Ještě předtím však volejbalisty hrají odvetu poháru CEV proti tureckému Arkas Izmiru. Ta se hraje už v úterý od 18.00 v Karlových Varech.

SKV Ústí nad Labem - VK ČEZ Karlovarsko 0:3

Sety: 13:25, 23:25, 20:25. Rozhodčí: Kvarda, Dmejchal. Diváci: 450. Hala: Sluneta Ústí. Sestava Karlovarska: Ihnát, Carmody, Lamanec, Olivier, Eder Kock, Keemink, libera Kočka, Pfeffer. Střídali: Baláž, Kasan, Pastrňák.

VIDEO: Výsledek mluví za vše, žehral zklamaný florbalista Karlových Varů