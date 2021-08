„Náročná letní příprava na turnaj se vyplatila. Jedná se o velmi dobře zorganizovaný a nejkvalitněji obsazovaný grapplingový turnaj v Česku s mnoha kvalitními soupeři z jiných gymů,“ vysvětlil na úvod trenér Alexey Chu-maev.

Turnaje se v barvách karlovarského klubu zúčastnilo celkem deset bojovníků, kteří dohromady získali třináct vítězství, z toho dvě umístění byla medailová.

Prvním zápasníkem, který s vervou vtrhl do boje, byl ve váze do 83 kg Petr Freml. Petr sice prohrál, ale svým výkonem proti domácímu zápasníkovi z Choketopus gymu Petrosu Tzavarisovi dozajista nezklamal.

V opravném zápase také podal velmi kvalitní výkon, kdy Michalu Garajovi ze slovenského Jungle Bjj podlehl až v závěru na submisi.

Alpha Gym úspěšně na Choketopus Grappling Challenge Open II.Zdroj: Alpha Gym Karlovy Vary/ Tamara Manson, Petr FremlDalším zástupcem klubu Alpha Gym byl ve váze do 76 kg Michal Cirok. Michal bojoval první zápas proti Lukáši Havlíčkovi z Penta Gymu. Zápas skončil již ve třetí minutě, kdy Michal ukončil soupeře na techniku Armbar.

Do druhého zápasu mu soupeř nenastoupil a ve třetím se utkal již v semifinále s Janem Duškem z Delta gymu. „Michal se neustále pokoušel o triangl choke a páku na kotník. Soupeři se však podařilo ze všech pokusů vyklouznout a na konci Michala udržel 3 vteřiny v bodované pozici, což bohužel stačilo na vítězství,“ uvádí Chumaev.

V souboji o třetí místo nastoupil proti dalšímu soupeři z Penta Gymu, a to proti Janu Petrů. Byl to velmi vyrovnaný a těžký souboj.

Michal nasadil soupeři tzv. Triang choke, ten se však dostal ven nepovolenou technikou zvanou Smash, kdy s Michalem doslova třískl o zem.

Rozhodčí nechali tuto techniku bohužel bez povšimnutí. Michal tak prohrál 0:2 na body, ale za svůj výkon se vůbec nemusí stydět.

Třetím zápasníkem nastupujícím do soutěže byl mladý talent Viktor Lanšman, který bojoval v kategorii začátečníci do 70 kg. „Viktor bojoval statečně a ukázal srdce bojovníka. V prvním zápase nastoupil proti výrazně staršímu a zkušenějšímu Ottu Frischmannovi z pražského Reinders MMA,“ upřesňuje Chumaev.

Zápas začal klasicky v postoji, kde soupeř dostal Viktora až po necelých dvou minutách na zem. Za celý zápas se zápasník Reinders MMA pokusil dát celkem čtyři submise, ale veškeré pokusy mu Viktor s úspěchem ubránil. Protivník tak vyhrál na body díky držení lepších pozic.

Druhý zápas byl proti zápasníkovi ze slavného pražského Penta Gymu Adamu Krumphanzlovi. Viktor se hned od začátku snažil zablokovat postup soupeře, který ho však později chytil do náročné pozice kříže, kde povolenými lokty na obličej zabraňoval Viktorovi v jakékoliv možnosti vylepšit si pozici.

Alpha Gym úspěšně na Choketopus Grappling Challenge Open II.Zdroj: Alpha Gym Karlovy Vary/ Tamara Manson, Petr FremlPo několika minutách se však podařilo Viktorovi přejít do tzv. half guardu, kde nakonec Krumphanzla přetočil na záda a necelých 8 vteřin před koncem zápasu dokázal přelézt do bodované vítězné pozice, v ní ho udržet, a zápas tak vyhrát na body.

Dalším zápasníkem byl Antonín Prachár, který nastoupil ve váze do 83 kg. Antonín prošel celou turnajovou pyramidou, která se skládala z 27 zápasníků, naprosto bezchybně a došel si po 4 výhrách až do semifinále, kde bohužel podlehl 0:7 na body Danielu Myšákovi z MMANA clubu Ústí nad Labem.

V souboji o třetí místo si však již spravil chuť a po velkém počátečním boji s Michalem Žuborem ze slovenského Grappling Sásová již naprosto dominoval, vyhrál 7:0 na body a vybojoval první cenný kov za třetí místo.

„Antonín patří mezi velké naděje Alpha Gymu Karlovy Vary a jeho úspěch, který je založený na velké dřině, bude jistě motivací pro ostatní,“ dodává pochvalně trenér Alexey.

Do turnaje nastoupily také dvě karlovarské zápasnice, a to Elisabetta Veronica Garofano a Nella Rodinová. Elisabetta se utkala s Julií Odložilíkovou z Arena PK a Irenou Hejdukovou z Choketopus Gymu.

„Ačkoliv oba zápasy Elisabetta prohrála, svým výkonem ve dvou zápasech se ukázala do budoucna jako jedna z nadějí Alpha Gymu,“ hodnotí trenér. Nella nastoupila do prvního zápasu proti Veronice Krejzové. Po velkém boji nakonec naše karlovarská zápasnice vyhrála jednoznačně 7:0 na body. V semifinále bohužel prohrála poměrně rychle po minutě a půl, a to proti Evgenii Sergeychukové z Choketopus Gymu na submisi. V souboji o třetí místo podlehla v polovině zápasu na submisi Kláře Stodůlkové z Panther BJJ Brno.

Alpha Gym úspěšně na Choketopus Grappling Challenge Open II.Zdroj: Alpha Gym Karlovy Vary/ Tamara Manson, Petr Freml„Nella je již stálicí našeho klubu, a je proto dobře, že se konečně odhodlala k prvnímu zápasu. Na čtvrté místo může být náležitě hrdá. Její výkony na trénincích jsou dlouhodobě stabilní. Získá-li potřebné zápasové zkušenosti a vylepší-li ještě svoji fyzickou připravenost, může pomýšlet na medailová umístění na největších turnajích,“ vysvětluje Chumaev.

Ve váze do 93 kg se v turnaji představili hned tři karlovarští zápasníci. Jmenovitě Samir Margina, Šimon Rak a Jakub Hollý. Samir se Šimonem nastoupili do svých historicky prvních zápasů vůbec.

S prvními zápasy je vždy spojená nervozita a očekávání. Samir se utkal s Josefem Vondrlíkem z Choketopus Gymu. „Ačkoliv šel Samir do prvního zápasu, překvapilo mě, že byl na stejné úrovni jako soupeř. Samir byl z hlediska síly a techniky naprosto vyrovnaným soupeřem, když bude příště více poslouchat trenérské rady, zajisté ho čeká lepší výsledek,“ vysvětluje Chumaev.

Šimon nastoupil ve svém zápase proti Janu Poprocsimu z Choketopus Gymu. V tomto zápase tahal za kratší konec, nicméně boj nevzdal a prohrál 0:5 na body. Ve svém opravném zápase narazili oba karlovarští borci na sebe, vítězství si odnesl Samir, 9:0 na body.

V té samé váze nastoupil také Jakub Hollý, kterému bohužel do prvního zápasu nenastoupil soupeř, do druhého šel proti Ladislavu Žatečkovi z Choketopus Gymu.

Alpha Gym úspěšně na Choketopus Grappling Challenge Open II.Zdroj: Alpha Gym Karlovy Vary/ Tamara Manson, Petr Freml„Druhý zápas měl Jakub po celou dobu pod kontrolou, kdy se mu i přes soupeřovu velkou sílu podařilo vlézt do zad, kde v rámci soupeřova pokusu o vyhození využil svou nejoblíbenější techniku, kterou je Armbar. Ve čtvrtfinále na Jakuba čekal Marek Pokorák z pražského Penta Gymu, který měl od začátku silovou převahu a Jakubovi se ho i přes velkou snahu nepodařilo hodit na zem nebo dostat do významnější pozice, kde by mohl více ukázat své schopnosti. Byl to velice silový, až surový zápas, kdy soupeř vyhrál velmi těsně na jeden bodovaný přelez, který se Jakubovi bohužel nepovedlo ubránit,“ hodnotí utkání Chumaev.

Posledním zápasníkem, který vstoupil do turnaje, byl ve váze do 70 kg Ondřej Borůvka. Tomuto mladému, talentovanému zápasníkovi se povedlo dostat se až do finálového souboje.

V turnaji porazil celkem tři borce, a to výrazným způsobem na bodovou převahu,a až ten poslední, Rostislav Málek z Jungle Bjj, byl nad jeho síly. Ondřej celou dobu v maximálně vyrovnaném souboji vedl o 1 bod, bohužel však prohrál jednu minutu před koncem zápasu na techniku Triangle choke.

„Ondřej je mladý a velmi talentovaný zápasník, svou pravidelnou docházkou na tréninky jde ostatním příkladem, můžeme mu tak věštit velkou budoucnost v bojových sportech,“ dodává trenér.

Alpha Gym úspěšně na Choketopus Grappling Challenge Open II.Zdroj: Alpha Gym Karlovy Vary/ Tamara Manson, Petr FremlNa turnaji zápasil také sám trenér Alexey Chumaev, který jako jediný zápasil již mezi profesionály. Alex prohrál oba své zápasy na submisi, přesto se mu podařilo všechny své svěřence zdárně na turnaji připravit k jejich zápasům a během nich jim být důležitou oporou a neustále nápomocný svými radami.

Alpha Gym Karlovy Vary získal na turnaji celkově třináct vítězství a v příštích týdnech bude reprezentovat lázeňské město na dalším prestižním turnaji, a to na Grappling Industries v Berlíně. Dále ho čekají první MMA zápasy nové sezony a od září také proběhne tradiční nábor nových členů.

Ilja David