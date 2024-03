„Jsme moc spokojeni, jak s průběhem třetího ročníku, i když nás během něho pozlobilo počasí, tak i s účastí, které byla rekordní,“ hlásila po závodě s úsměvem za pořadatele Lucie Markusková.

A nebylo divu. Běžecký předkrm obstaraly nejmenší běžci, kteří postupně zdolávali trasy od sto dvaceti metrů do dvou kilometrů. A právě pořadatelský Triatlet zažil v kategorii nadějí medailové žně, kdy osmkrát dosáhl na zlato, sedmkrát slavil zisk stříbra a úspěšnou misi podtrhl ziskem čtyř bronzů.

V hlavním závodě, ve kterém společně vyrazily na trať dlouhou osm kilometrů dorostenky, ženy i muži. Nejrychlejším běžcem se stal v absolutním Tomáš Kožák v trikotu SC Start Karlovy, který zakončil závod v čase 25:38.8.

Za ním o necelých patnáct vteřin později doběhl do cíle na druhém místě Michal Oplt z OTC Vlčáci a běžecký bronz přistál na běžecké kontě Pavla Čekana z Bike a běh Ostrov.

Z dvaasedmdesáti běžců, kteří se na osmikilometrovou trať postavili, byla nejrychlejší ženou Klára Vaňková z Atletiky Ostrov. Druhé místo si připsala na konto Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu a třetí místo pak obsadila Martin Opltová z Horního Slavkova.

3. ročník Běhu okolo Rolavy

Dorostenky: 1. MACHULKOVÁ Johana (36:06.9, TJ Baník Stříbro); 2. DIBELKOVÁ Isabell (42:30.8, BK Ostrov); 3. SOUKUPOVÁ Eliška (42:31.0, Biatlon klub Ostrov); muži do 39 let: 1. KOŽÁK Tomáš (25:38.8, SC Start Karlovy Vary); 2. KASAL Jan (27:24.3, AK Sokolov); 3. LACHOUT Karel (31:37.9, Triatlet Karlovy Vary); 4. TRAPP Lukáš (31:39.0, CSG TRI TEAM); 5. MOKRUSCH Dan (32:51.0, Hájek); muži 40 – 49 let: 1. OPLT Michal (25:52.9, OTC Vlčáci); 2. ČEKAN Pavel (27:02.4, Bike a běh Ostrov); 3. HOFFMAN Martin (27:55.9, Triatlet Karlovy Vary); 4. NOVOTNÝ Lubomír (28:22.2, Cheb); 5. KUBÍČEK Jan (29:43.0, JK Racing); muži 50 – 59 let: 1. ŠVEJDAR Slávek (28:03.3, Triatlet Karlovy Vary); 2. KOŽÁK Milan (30:22.9, SC Start Karlovy Vary); 3. JÜPTNER Zdeněk (32:04.6, USK Akademik); 4. MASOPUST Tomáš (33:19.9, KOME klub Kraslice); 5. JUNGMANN Petr (33:38.4, TJ Slavia K.Vary); muži nad 60 let: 1. FILINGR Čeněk (30:08.2, Běžecký klub F – C Kadaň); 2. VLTAVSKÝ Marcel (36:36.2, ACES Team Karlovy Vary); 3. MIKEŠ Jindřich (38:53.4, Triatlet Karlovy Vary); 4. KRÁLOVEC Jiří (40:22.0, AK Sokolov); 5. MACEK Jiří (45:25.8, VTŽ Chomutov); ženy do 34 let: 1. VAŇKOVÁ Klára (31:59.4, Atletika Ostrov); 2. KUČEROVÁ Eliška (32:41.6, Triatlet Karlovy Vary); 3. PODZIMKOVÁ Kamila (35:16.6, Běžecký klub F – C Kadaň); 4. MACHULKOVÁ Johana (36:06.9, TJ Baník Stříbro); 5. DIBELKOVÁ Isabell (42:30.8, BK Ostrov); ženy nad 35 let: 1. RICHTER Jana (32:27.0, LATV Plauen); 2. OPLTOVÁ Martina (34:00.6, Horní Slavkov); 3. LUBINOVÁ Romana (34:03.6, SC Start Karlovy Vary); 4. STUŠKOVÁ Hana (34:43.9, ACES Team Karlovy Vary); 5. FISCHEROVÁ Nikola (35:26.4, Aš).