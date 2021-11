I tentokrát byl zakladatel běžeckého seriálu Čeněk Filingr navýsost spokojený. „Stejně jako v předchozích letech, i nyní se můžeme pochlubit vysokou účastí, množstvím nových tváří a letos hned od začátku také rekordními výkony,“ pochvaloval si Filingr úspěšný start jubilejního dvacátého ročníku, který ozdobily nejen výkony všech zúčastněných běžců, ale také nové traťové rekordy.

Ve druhém pokračování ZBP padly dva. Ten nejdůležitější si připsal na účet Tomáš Javornický z DBK Kadaň, který navázal na svůj triumf z prvního závodu a i tentokrát ovládl absolutní pořadí běžců.

Vidět však byly opět i barvy Karlovarského kraje, když na druhém místě v absolutním pořadí skončil Vítek Brožek z Witte bike teamu Nejdek, který na vítěze v cíli ztratil třiatřicet vteřin. Ty pak doplnil na pomyslných stupních vítězů rychlonohý junior Tomáš Čech z Běžeckého klubu F–C Kadaň.

Nejrychlejší ženou na Bobřáku byla ostřílená veteránka Soňa Podhorná z VS Kadaň, která porazila druhou v cíli Kateřinu Kutílkovou z Mostu o pět vteřin. Běžecký bronz pak přistál na účtu mostecké běžkyně Zuzany Vítkové. Neztratili se však ani nováčci seriálu, kteří dosáhli na skvělé časy.

Druhým závodem pokračoval v Kadani Zimní běžecký pohár, tentokrát byl na programu Běh kolem Bobřáku a běžci zdolávali ve třech okruzích trasu o délce 8 540 metrů.Zdroj: Daniel Seifert„Právě nováčkové výrazně promlouvají do celkového pořadí a tak to má být, neboť jen z pořádné konkurence se dají běhat rychlé časy,“ chválil si šéf ZBP urputnost a nasazení noviců v běžeckém seriálu.

Za zmínku také stojí představení běžců z Karlovarského kraje. Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov bral v absolutním pořadí šesté místo a v kategorii mužů A pak z toho byla třetí příčka, když tu první obsadil Vítek Brožek. Ze strany běžeckého klanu Brožků to bylo vše, František Brožek obsadil v kategorii veteránů 1 čtvrtou příčku. Páté místo bral v kategorii veteránů 2 Ivan Vrábel z Bike a běh Ostrov a vše zakončily skvělým třetím místem Viktorie Ševčíková z KOME Kraslice v ženách A a mezi veteránkami 2 Martina Kabilová v dresu Aces Teamu Karlovy Vary.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Běh kolem Bobřáku

Muži A: 1. Brožek Vítek (Witte bike team Nejdek, 0:33:13), 2. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:34:16), 3. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:34:24); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 0:32:40), 2. Šára Pavel (AC Praha 1890, 0:34:12), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:34:35), 4. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 0:35:30); veteráni 2: 1. Šmíd Petr (Baník Osek, 0:35:53), 2. Prokeš Dušan (DNT Kadaň, 0:37:14), 3. Zelenka Stanislav starší (DBK Kadaň, 0:40:01)… 5. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 0:41:10); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:35:48), 2. Kacíř Zdeněk (Loučná 956, 0:41:31), 3. Sládek Jiří (BK Žatec, 0:48:34); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:41:13), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:45:25), 3. Ševčíková Viktorie (KOME Kraslice, 0:46:11); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:41:25), 2. Molnárová Kateřina (Běžecký Klub F-C Kadaň, 0:43:25), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:44:33); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:41:08), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:41:20), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:46:24); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:33:55), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:34:59), 3. Apolen Jan (Atletika Kadaň, 0:37:56); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:48:57), 2. Šimůnková Ema (Kadaň, 0:53:29); canicross: 1. Škréta Václav (Kadaň, 0:35:31), 2. Sedláková Jaroslava (Slavia pojišťovna sport Team, 0:38:41 38), 3. Grundová Kristýna (V zápřahu, 0:40:42), 4. Podzimková Kamila (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:45:50).