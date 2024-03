První duel čtvrtfinálové série ČEZ extraligy na jihu Čech, ve kterém se proti sobě postavily českobudějovický Jihostroj a VK ČEZ Karlovarsko, přinesl drama až do posledního míče. Nakonec utekli Jihočeši hrobníkovi z lopaty, když odvrátili ve zkrácené hře několik mečbolů, aby svůj první přetavili ve vítězství 3:2 na sety, čímž se ujali v sérii vedení 1:0 na zápasy.

Čtvrtfinále extraligy volejbalistů Jihostroj ČB - Karlovarsko | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Drama až do samotného závěru. Vypjaté koncovky, vypjatý zápas už od prvního setu. Přesně podle předpokladů,“ hodnotil zápas karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. První set načali lépe Západočeši, za které bodově táhl univerzál Patrik Lamanec. To domácí museli zamíchat sestavou, kdy Gonzaleze nahradil van Schie a do koncovky setu šli domácí s výhodou čtyř bodů 20:16 a svůj náskok si s rezervou udržel až do konce prvního setu – 25:19.

Ve druhé sadě sice domácí hráči s velkou energií, ale v polovině druhého setu se začalo dařit Karlovarsku. Západočeši si vytvořili šestibodový náskok 17:11, ale Jihostroj dokázal postupně snížit na 18:19, ale závěr opět opanovali hráči z lázeňského města, když set dovedli do výhry – 25:21. Třetí set nabídl v českobudějovické hale parádní výměny a bojovný volejbal, kdy se oba týmy střídala ve vedení.

Recept na Jihostroj? Bojovnost! Ta nás musí zdobit celou sérii, má jasno Lamanec

Jihočeši se dostali v závěru setu sice do vedení 23:20 a byli vítězství na dosah, ale Karlovarsko nesložilo zbraně a povedenými útoky se dostalo zpátky do hry a v dramatické koncovce rozhodlo o výhře – 26:24. Drama pokračovalo také ve čtvrtém setu, když Jihostroj dokázal Varům odskočit před koncovkou setu na 21:14, když následně dotáhl set do výhry – 26:16.

První duel čtvrtfinálové série, tak dospěl do do tie-breaku. České Budějovice si v jeho úvodu vypracovaly náskok, ale Karlovarsko ho dokázalo smazat a následně pošilhávalo po výhře, když mělo několikrát výhodu mečbolu, ale Jihočeši je dokázali odvrátit a naopak první svůj, pak přetavili ve vítězství – 19:17. „Já to ale beru jako pozitivní výsledek, protože jsme si dokázali, že Jihostroj můžeme doma porážet. O to nažhavenější půjdeme do našeho domácího zápasu v neděli. Budeme chtít za každou cenu vyhrát a pak vítězství urvat i v Budějovicích,“ doplnil k duelu kapitán Karlovarska.

Karlovarsko čeká v neděli 17. března od 18.00 hodin domácí vystoupení, ve kterém bude chtít před svými fanoušky v hale míčových sportů sérii vyrovnat.

VK Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 3:2 (25:19, 21:25, 24:26, 25:16, 19:17). Rozhodčí: Kovář, Spáčil. Diváci: 1058. Stav série: 1:0. České Budějovice: Carísio 5, Luengas 22, Okolić 13, Gonzalez 9, Balabanov 7, Sedláček 12, libero Kovařík(stř. Michálek, van Schie 16, Emmer, Ondrovič, Leština). Karlovarsko: Ihnát 17, Carmody 9, Lamanec 10, Pastrňák 11, Kock 5, Keemink 2, libero Pfeffer (stř. Dosal 16, Kasan 1, Marelić 2).