Běžci si opět vychutnávali trať vedoucí po slavné lázeňské kolonádě, kolem světoznámých hotelů Thermal a Pupp, i dalších zajímavých míst, díky kterým patří Karlovy Vary právem na seznam světového dědictví UNESCO. Nově se běžel také závod na 10 km. Kdo si netroufl na 21 km, mohl využít kratší distanci, což přineslo velmi pozitivní ohlasy.

V Karlových Varech započala letošní série EuroHeroes a přinesla vzrušení zejména v mužské části startovního pole. Z triumfu v Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary se nakonec radoval Nizozemec Choukoud, který o centimetry porazil Španěla Merzouguiho. O šampionovi musela rozhodnout až cílová fotografie. Třetí skončil Němec Hendrik Pfeiffer (1:04:53).

"Po Londýnském maratonu byly Karlovy Vary první krok k tomu, abych se znovu dostal do své optimální kondice. Závod byl moc pěkný, ale na patnáctém kilometru mi utekli. Doufám, že se vrátím ještě i do Ústí," zhodnotil Pfeiffer. Z českých běžců byl nejlepší Ondřej Fejfar s časem 1:07:20, na stříbrné pozici doběhl Jiří Homoláč 1:09:37, bronzová příčka patří Janu Kohutovi 1:10:13. "Byl to možná můj nejlepší půlmaraton. Čas je jen pár sekund za osobákem. To jsem po Pražském maratonu nečekal," prohlásil spokojený Fejfar.

NAJDETE SE? Premiérovou desítku opanovali Špiroch a Špitková

Prvenství mezi ženami vybojovala Tereza Hrochová (01:12:29), s odstupem 58 vteřin doběhla Maďarka Nora Szabó. Obě ženy běžely spolu prvních šest kilometrů, Hrochová si pak získala náskok, který udržovala celý závod. Třetí místo má Ukrajinka Nataliya Lehonkova, 1:14:57. "Užívala jsem si to, ale bylo to pro mě těžké. Dlouho jsem běžela osamocená. Tereza byla tentokrát rychlejší, moc jí to přeji," uvedla Maďarka Szabó.

Závod na 10 kilometrů vyhrál juniorský šampion na tuto distanci Jiří Špiroch v čase 0:33:37, druhé místo slaví Slovák René Valent (0:34:07), třetí Tomáš Brzobohatý (0:35:20). Nejrychlejší žena byla Slovenka Kristína Špitková s časem 0:39:21. Odpolední program, během kterého se běžely dm rodinná míle a dm bambini run, poznamenalo deštivé počasí. I přes něj si však do těchto závodů přišlo zasportovat 1850 běžců, mezi kterými byli ti nejmenší, tak i jejich dospělé doprovody. Na večerní hlavní závod už se udělalo hezké počasí, které přilákalo i spoustu fanoušků.

Mattoni Karlovy Vary Running Festival přinesl i zajímavý souboj místních sportovních klubů. VK ČEZ Karlovarsko a HC Energie Karlovy Vary. "Bylo to moje poprvé, sáhnul jsem si na dno, ale moc jsme si to užil. Byla tu úžasná atmosféra, lidi mi dodali energii," komentoval představení štafety VK ČEZ Karlovarsko Radek Baláž.

Titulárním partnerem půlmaratonu znovu byla Mattoni, jež přináší pitný režim závodníkům ve Varech již 11. rokem. Minerální voda Mattoni je díky vyváženému poměru vápníku, hořčíku a draslíku tou nejlepší volbou nejen pro každý den, ale i pro přirozenou hydrataci a doplnění minerálů před, při i po sportovním výkonu. Proto je s během neodmyslitelně spjata již řadu let.