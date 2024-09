Mladší žactvo 12-13 let dívky vyhrála Linda Šilberská z TITAN TRILIFE s časem 27:53. Na 2. místě skončila Amelie Víchová z Lokomotiva Trutnov a na 3. místě Sofie Pazderková z ROAD2KONA. Mezi chlapci v téže kategorii zvítězil Maxim Strangmuller z ROAD2KONA s časem 23:44, následován Antonínem Kovářem a Samuelem Holíčkem na 2. a 3. místě.

Český pohár žactva

Dívky, 12–13 let: 1. Linda Šilberská (TITAN TRILIFE, 00:27:53), 2. Amelie Víchová (Lokomotiva Trutnov, 00:28:10), 3. Sofie Pazderková (ROAD2KONA, 00:28:21); chlapci, 12-13 let: 1. Maxim Strangmuller (ROAD2KONA, 00:23:44), 2. Antonín Kovář (ROAD2KONA, 00:24:20), 3. Samuel Holíček (Ironstars Beroun, 00:24:36); dívky, 10-11 let: 1. Lea Holíčková (Ironstars Beroun, 11:43.7), 2. Lujza Gromová (ROAD2KONA, 12:23.5), 3. Laura Strangmullerová (ROAD2KONA, 12:29.2); chlapci, 10-11 let: 1. Albert Schmida (Elite Sport Boskovice, 11:43.4), 2. Viktor Hilpert (TJ Bižu Jbc, 12:26.1), 3. Antonín Rolný (TJ Bižu Jbc, 12:29.1); dívky, 8-9 let: 1. Ella Staňková (Triatlon Plzeň, 14:09.1), 2. Dominika Stará (TJ Bižu Jbc, 14:36.3), 3. Eliška Mikulášová (Triathlon Team Tábor, 14:48.0); chlapci, 8-9 let: 1. Petr Kříž (Triathlon Team Tábor, 13:02.6), 2. Kryštof Langer (TCV Jindřichův Hradec, 13:31.8), 3. Zikmund Forýtek (ROAD2KONA, 13:40.2).

European Triathlon Talents

Dívky, 14-15 let: 1. Daniela Beranová (Triatlon Plzeň, 36:51), 2. Nela Marková (Triatlon Plzeň, 37:17), 3. Kristýna Křížová (Lokomotiva Trutnov, 37:57); chlapci, 14-15 let: 1. Antonín Michálek (Triklub Příbram, 32:22), 2. Václav Šoula (Triathlon Team Tábor, 32:49), 3. Marek Senohrábek (TRI CLUB ČESKÁ LÍPA, 32:56).